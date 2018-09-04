Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Погода изменится в Алтайском крае во вторник, 4 сентября, сообщает региональный Гидрометцентр — период дождей уступает место солнцу.

В восточных районах в этот день еще возможен дождь, а в утренние часы местами в западных районах ожидается туман.

Днем температуры составят +13...+18 градусов. Ветер северный, 4-9 метров в секунду.

В Барнауле преимущественно без осадков. Днем в краевой столице температура составит +15...+17 градусов. Ветер северный, 4-9 метров в секунду.

В последующие двое суток в Алтайском крае ожидается ясная погода, в ночные и утренние часы на почве возможны заморозки.