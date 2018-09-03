Фото: riafan.ru

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, выступая перед студентами МГИМО, заявил, что "искренне снимает шляпу" перед дипломатами Великобритании, которым в процессе Brexit удалось убедить коллег из Евросоюза выслать российских дипломатов из-за "дела Скрипалей". Об этом пишет РБК.

Лавров отметил, что введение антироссийских санкций Штатами из-за отравления Скрипалей показывает умение британских дипломатов "уговаривать и пропускать впереди себя тех, кто может брать на себя черную работу". Министр отметил, что Евросоюз реагировал на инцидент в Солсбери достаточно сдержанно, но Лондон все же смог уговорить большинство стран ЕС "выслать по одному, по два, по три российских дипломата" вслед за британцами.

Глава МИД РФ отметил, что британские традиции хорошо известны. "Я искренне снимаю шляпу перед британскими дипломатами, которые в период, когда страна уходит полностью из ЕС, умудряются влиять на политику ЕС в отношении России, ну и США тоже", — цитирует издание слова Лаврова.

Министр добавил, что спрашивал у партнеров из Европы, предъявила ли им что-либо британская сторона, кроме фразы "highly likely" (весьма вероятно). По словам Лаврова, коллеги отвечали, что Лондон обещал сделать это позднее, однако до сих пор не предоставил никаких доказательств.

Издание напоминает, что американские санкции против РФ, связанные с "делом Скрипалей", вступили в силу 27 августа. Они предусматривают запрет на продажу России оборонной продукции Штатов и вооружений, также российским госкомпаниям прекратят выдавать лицензии на экспорт оружия из Америки. Лавров заявлял, что РФ подготовит ответ по принципу взаимности.