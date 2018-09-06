Провокационные музыканты группы LITTLE BIG из Санкт-Петербурга, работающие в жанрах рэп и фьюнерал-рейв, 15 ноября приедут в Барнаул. Эта российская группа "взрывает" танцполы не только в России, но и за рубежом. В Европе их стилю дали название Funeral Rave, потому что каждая песня, клип и перфоманс команды — это рефлексия на то или иное социальное событие.

Музыканты уже были в краевой столице. Как и в прошлом году, они выступят в клубе "Фараон". Подробнее в сообществе "ТриГрупп" или во встрече.