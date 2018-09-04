В Барнауле работает немало развивающих центров, в которых можно не только интересно провести время, но и научиться чему-то действительно новому и полезному. Например, навыкам скорочтения. Руководитель Школы скорочтения по методике Шамиля Ахмадуллина в Барнауле Ольга Чернявская рассказала сайту Amic.ru о преимуществах тренингов, которые здесь проводят.

Такие разные дети

"Перед тем как взять детей на тренинг, мы проводим собеседование. На собеседовании даем им небольшие тесты, замеряем скорость чтения, показываем наши упражнения и смотрим, как работает ребёнок, — говорит Ольга Чернявская. — Кто-то начинает "буксовать" при прохождении лабиринта. Кто-то "не видит" слов, спрятанных среди букв. Кто-то читает и при этом шевелит губами, постоянно перечитывает одну и ту же строку, чтобы понять смысл. Кто-то, прочитав весь текст, не может ответить на простые вопросы. Кто-то постоянно смотрит на маму и ждёт от неё руководства к действию. Уже на этом этапе видно, поможет ли наш тренинг изменить в ребёнке то, что мешает ему хорошо учиться, вселить в него уверенность и поднять самооценку, помочь ему найти интерес к учёбе".

В Школе скорочтения по методике Шамиля Ахмадуллина отмечают: очень важно, чтобы ребёнок уже на этапе собеседования сам для себя определил, будет ли ему здесь интересно и полезно. Логика простая: если ребёнок не будет понимать, зачем это надо лично ему, он не будет выполнять наши упражнения в полную силу и с интересом, и результатов у него тоже не будет, так как основу занятий составляет комплекс физических упражнений, направленных на тренировку глаз и активацию мозга.

"Если не научить глаза двигаться по тексту быстрее, мозг никогда не ускорится, — продолжает руководитель Школы. — Сначала определёнными упражнениями мы тренируем глаза и весь "речедвигательный аппарат", чтобы они не "тормозили" мозг (это мы фиксируем, измеряя скорость чтения). Потом мы начинаем "подтягивать" мозг. Учим его понимать то, что видят "ускоренные" глаза, и процент понимания начинает расти. Мы проводим проверку чтения на каждом занятии, поэтому отлично понимаем, кто из ребят на каком этапе изменений находится".

До обучения в Школе скорочтения результат Ильи был 91 слово/мин и 60% понимания текста. После - 249 слов/мин и 80% понимания.

Польза упражнений

Упражнения помогают увеличить скорость чтения и понимание прочитанного текста в среднем в два и более раз. Некоторые родители считают, что это не приносит особой пользы для школьника. Однако выпускники Школы рассказывают, что это помогает им получать хорошие оценки и быстрее делать домашние задания. То, что ребёнок стал читать быстрее, — это показатель того, что он стал быстрее думать, больше видеть, замечать то, на что раньше просто не обращал внимания.

"Каждый выпускник не только стал быстрее читать, но и увидел в себе другие нужные и важные изменения, которые, без сомнения, будут полезны и в учёбе, и в дальнейшей жизни", — отмечает Ольга Чернявская.

Полина до обучения читала 85 слов в минуту, и было 55% понимания прочитанного.

Результат после - 192 слова/мин и 100%-ное понимание текста.

Основные принципы Школы

не обучать ради обучения и не развивать ради развития;

тренировать конкретный навык, который измеряется конкретными цифрами и приносит ребятам конкретную пользу;

формирование навыка всего за 10 занятий;

гордость за внедрение методики эффективного обучения детей, а также обучение самостоятельности и уверенности;

гордость результатами учеников.

Занятия

На сегодняшний день Школа скорочтения проводит занятия по восьми программам:

Чтение с нуля (учим буквы) 4-7 лет;

Обучение чтению (для знающих буквы) 4-7 лет;

Техника чтения (для только что научившихся читать) 4-8 лет;

Чтение словами (для читающих по слогам) 7-8 лет;

Скорочтение (для хорошо читающих) 8-17 лет;

Развитие памяти 8-17 лет;

Таблица умножения 7-11 лет;

Научись учиться (годичный курс комплексного развития ребенка) 5-16 лет.

В новом учебном году будут запущены новые курсы: "Каллиграфия", "Развитие логики" и "Спидкубинг" (кубик Рубика).

Результат Александра до обучения - 123 сл/мин и 38% понимания. После - 271 сл/мин и 90%.

Результат Лилии до обучения — 87 сл/мин и 68% понимания. После - 276 сл/мин и 90%.

Обучение не для всех

В Школе действует система скидок:

10% семьям с двумя и более детьми, записавшимся на курсы;

10% для всех выпускников для прохождения следующего по уровню сложности курса;

30% — выгодное предложение для сентябрьских учеников: именинникам сентября, а также ребятам, прошедшим собеседование с 1 по 15 сентября.

"Нужно понимать, что на наши занятия мы берём не всех, — говорит Ольга Чернявская. — Если у нас с родителями и ребёнком разные представления о процессе обучения и мы понимаем, что не найдём общий язык, то сразу отказываемся работать. Нам интересно работать с теми родителями, которые разделяют наши взгляды, чья цель — вырастить достойного преемника или преемницу. Тех, кто успешно прошел собеседование, мы приглашаем на занятия. На сегодняшний день мы готовы принять в месяц около 30-40 учеников. Мы намеренно не увеличиваем количество учеников и групп, так как это приведёт к потере качества".

Подробности обучения, а также запись на собеседование – по указанным ниже контактам.

Школа скорочтения по методике Шамиля Ахмадуллина:

г. Барнаул,пр. Комсомольский, 80В; ул. Шумакова, 17В

тел.: 8 (3852) 57-16-06

сайт: barnaul.turboread.ru

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