Алтайский край в ближайшее время получит мощную подпитку из федерального бюджета по целому ряду направлений. Среди них — медицина, транспортная инфраструктура, культура и ряд других. Об этом 3 сентября в ходе визита на Барнаульскую ТЭЦ-3 сообщил врио главы региона Виктор Томенко.

Напомним, встреча Томенко с главой государства прошла 31 августа в Москве. На ней Виктор Томенко откровенно рассказал президенту о проблемах региона. В их числе в первую очередь были названы низкие зарплаты, состояние дорог и отсутствие серьезных инвестиций.

Между тем врио губернатора отметил, что попросил у Владимира Путина помощь по конкретным направлениям. Первая болевая точка — барнаульский аэропорт. Региональные власти намерены добиться включения воздушной гавани в федеральный проект модернизации российских аэропортов, рассчитанный до 2024 года. В случае положительного решения деньги (а это около 4 млрд рублей) пойдут на ремонт взлетно-посадочной полосы, дорожек руления, перронов и т. д. Вначале несколько лет займет составление проектно-сметной документации, сами работы начнутся позже.

Второе направление, которое также вызывает опасения у и.о. губернатора, — ремонт дорог в крае. В настоящее время дорожный фонд на Алтае составляет около 6 млрд рублей. Данную сумму, по мнению Виктора Томенко, нужно увеличивать кратно, чтобы добиться каких-то результатов. Пока же врио губернатора попросил у Владимира Путина хотя бы удвоить сумму — то есть довести ее до 12 млрд рублей.

Еще одной головной болью региональных властей стал Художественный музей на площади Октября. Между тем деньги на этот раз у Москвы были запрошены не на завершение долгостроя, а на внутреннюю "начинку" — оборудование для хранения фондов и организации выставок. Речь идет примерно о 300 млн рублей.

Наконец, еще один злободневный вопрос касался приобретения дорогостоящего современного медоборудования в краевые учреждения вместо устаревшего. На эти цели понадобится около 300 млн рублей. Благодаря этому удастся увеличить число обследований пациентов примерно на 14% в год, заметил Виктор Томенко.

Владимир Путин согласился дать поручения федеральным министерствам по каждой из обозначенных выше проблем. Таким образом, Алтайскому краю можно надеяться на дополнительное финансирование уже в ближайшее время.