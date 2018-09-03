Алтайский край в ближайшее время получит мощную подпитку из федерального бюджета по целому ряду направлений. Среди них — медицина, транспортная инфраструктура, культура и ряд других. Об этом 3 сентября в ходе визита на Барнаульскую ТЭЦ-3 сообщил врио главы региона Виктор Томенко.
Напомним, встреча Томенко с главой государства прошла 31 августа в Москве. На ней Виктор Томенко откровенно рассказал президенту о проблемах региона. В их числе в первую очередь были названы низкие зарплаты, состояние дорог и отсутствие серьезных инвестиций.
Между тем врио губернатора отметил, что попросил у Владимира Путина помощь по конкретным направлениям. Первая болевая точка — барнаульский аэропорт. Региональные власти намерены добиться включения воздушной гавани в федеральный проект модернизации российских аэропортов, рассчитанный до 2024 года. В случае положительного решения деньги (а это около 4 млрд рублей) пойдут на ремонт взлетно-посадочной полосы, дорожек руления, перронов и т. д. Вначале несколько лет займет составление проектно-сметной документации, сами работы начнутся позже.
Второе направление, которое также вызывает опасения у и.о. губернатора, — ремонт дорог в крае. В настоящее время дорожный фонд на Алтае составляет около 6 млрд рублей. Данную сумму, по мнению Виктора Томенко, нужно увеличивать кратно, чтобы добиться каких-то результатов. Пока же врио губернатора попросил у Владимира Путина хотя бы удвоить сумму — то есть довести ее до 12 млрд рублей.
Еще одной головной болью региональных властей стал Художественный музей на площади Октября. Между тем деньги на этот раз у Москвы были запрошены не на завершение долгостроя, а на внутреннюю "начинку" — оборудование для хранения фондов и организации выставок. Речь идет примерно о 300 млн рублей.
Наконец, еще один злободневный вопрос касался приобретения дорогостоящего современного медоборудования в краевые учреждения вместо устаревшего. На эти цели понадобится около 300 млн рублей. Благодаря этому удастся увеличить число обследований пациентов примерно на 14% в год, заметил Виктор Томенко.
Владимир Путин согласился дать поручения федеральным министерствам по каждой из обозначенных выше проблем. Таким образом, Алтайскому краю можно надеяться на дополнительное финансирование уже в ближайшее время.
Комментарии
все по накатаной, опять дотации, опять распил.. тьфу
Путин - это Смотрящий, лошка поставили смотрящим, ну а в недавнем телеобращении он вообще похож был на Добби)
Клянчить ездил... А как насчет подъема производства на Алтае? Заводы-то как?
За Художественный Музей Томенко респектуха!
Ну теперь то у нас инвестиции вместе с туристами рекой потекут, в такое нужное для развития края денег выпросили
Очередные обещалки и бесконечное враньё, бессовестного старика,загнавший страну с огромными ресурсами и потенциалом в тупик... Слов нет.
Клоунада((((
Только Томенко как-то решать проблемы края, остальные сидят в баньке мед пожирают.
Надо на выборах поддержать Виктора Петровича
На ней Виктор Томенко откровенно рассказал президенту о проблемах региона.
В их числе в первую очередь были названы низкие зарплаты, состояние дорог и отсутствие серьезных инвестиций.
Эти проблемы зрели добрый десяток лет, и липовые отчёты карлина , царя видимо устраивали
В решении любой проблемы нужно грамотно к ней подходить,лишняя шумиха не кому не нужна.Не знаю, что за цирк тут устроили...
Лично я за Томенко, других кандидатов даже не рассматриваю.
Семёнов и Суслова способны только языком чесать.
Томенко Надежда алтая!
3.09.2018 18:24
- гость -
Только Томенко как-то решать проблемы края, остальные сидят в баньке мед пожирают.
Экий у вас. язык , длинный да проворный, и спина гибкая в позвоночнике, ещё год назад, славу карлину пели, да комменты с критикой тёрли
Хочу сказать, что Томенко единственный кандидат, который дает людям надежду,думаю с ним все станет иначе.
На ней Виктор Томенко откровенно рассказал президенту о проблемах региона.
В их числе в первую очередь были названы низкие зарплаты, состояние дорог и отсутствие серьезных инвестиций.
А денег дали только на дороги да никому ненужный музей.
То есть проблемы с низкой з/п и инвестициями опять в пролете?!
Лада Ивановна, Бийчанка
Не сотрите язык вылизывая.....
Все про себя, да про себя . Мы поняли уже .
Если быть честным, даже не знаю, кто балатируется помимо Виктора Петровича,видимо там такие личности-которые предпочитают ничего не делать кроме как отмалчиваться где-то в стороне.
Отдам свой голос Томенко, ибо это наша надежда
Хочу сказать, что Томенко единственный кандидат, который дает людям надежду,думаю с ним все станет иначе.
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Хочу сказать, что там нет ни одного достойного кандидата. Я вот никак не могу связать надежду с кандидатом единоросом который отбирает пенсию
Долой кандидатов и депутатов из Единой России!
"Вначале несколько лет займет составление проектно-сметной документации".
На ремонт взлетно-посадочной полосы? Чего там несколько лет составлять?
Мог бы и за ОАО "Индустриальный" попросить. Тот вообще в полной непрозазной заDнеце, куча долгов, зп не платят почти месяц. Зато ПYтину сказал что по с,х у нас всё пучком.
Мог бы и за ОАО "Индустриальный" попросить. Тот вообще в полной непрозазной заDнеце, куча долгов, зп не платят почти месяц. Зато ПYтину сказал что по с,х у нас всё пучком.
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Так у нас куда не плюнь везде полная ж, в любой сфере кроме обеспечением ТРЦ на душу населения, но не будет же он этим бравировать.
"Вначале несколько лет займет составление проектно-сметной документации".
На ремонт взлетно-посадочной полосы? Чего там несколько лет составлять?
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Судя по тенденции и стоимости работ проектчиков цен контракта будет в районе лярда рублей
Говорят, что Томенко инициирует расследование деятельности своего предшественника
- Карлина и по результатам будут сделаны выводы.
Говорят, что Томенко инициирует расследование деятельности своего предшественника
- Карлина и по результатам будут сделаны выводы.
Выводы как спереть больше предшественника? так как насколько мы знаем в партии единая россия у всех должно быть единое мнение и даже нельзя выступать с критикой однопартийцев