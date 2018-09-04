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Первый международный фестиваль деревянной скульптуры "Алтай. Притяжение" открылся накануне на территории особой экономической зоны туристско-рекреационного типа "Бирюзовая Катунь".

В нём принимают участие мастера со всей России, а также художники из Ирландии, Зимбабве, Литвы и Турции. Конкурс пройдет по нескольким номинациям: "Парковая скульптура. Индивидуально" и "Малая архитектурная форма. Команды".

Как сообщают в управлении Алтайского края по культуре и архивному делу, мастера-участники уже приступили к воплощению своих замыслов. Смотр и объявление победителей состоятся в субботу, 8 сентября.