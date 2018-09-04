Вторник, 4 Сентябрь, 08:29

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Спецпроекты

Форум

$ 67,74
€ 78,64
494402
11°
Обь
107см -8

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День города-2018Выборы губернатора Алтайского края - 2018Дорожный ремонт - 2018
Новости

Никто не извинился: житель Алтая с донорским сердцем о своей "смерти" в СМИ

, ИА "Амител"
Виталий Провоторов: "Стало смешно, когда прочел, что передо мной и врачами извинились. Никто не извинялся"

Пациент, которому 12 февраля пересадили сердце, рассказал, как он себя чувствует. Напомним, 28 августа в краевых СМИ появились сообщения о смерти мужчины, которому провели трансплантацию сердца. Средства массовой информации ссылались на депутата Госдумы от Алтайского края Николая Герасименко.

В понедельник, 3 сентября, в Краевой клинической больнице состоялась встреча журналистов, пациента и лечащего врача мужчины. По словам жителя Алейска, которому пересадили донорское сердце, о своей "смерти" он узнал по дороге из Новосибирска.

"Первым позвонил старший брат, спросил, я это или не я. Его супруге стало плохо, когда она прочитала новости. Нехорошие такие новости... Мне позвонили врачи. Потом мне все объяснили, я не в курсе был. Я нормально это все перенес. А вот родственники, друзья… Я и не понял, почему они волнуются. Домой приехал, посмотрел в интернете — даже смешно стало. Особенно после того, когда прочитал, что передо мной извинились и перед врачами. Никто не извинялся", — рассказал житель Алейска Виталий Провоторов.

Извинения пациенту и врачам принес депутат Госдумы от Алтайского края Валерий Елыкомов.

"Я бы хотел извиниться от имени белого халата перед больным и его родственниками за некоторых представителей медицины, которые дают опрометчивую, неправильную информацию, что приводит к моральным страданиям", — попросил прощения Елыкомов.

Заведующий отделением кардиохирургии Краевой клинической больницы Дмитрий Ананьев (он проводил операцию по трансплантации сердца - прим. ред.) также отметил, что ему жаль, что находятся те, кто хочет остановить развитие кардиохирургии в регионе.

"Очень жаль, что находятся люди, которые хотят остановить развитие кардиохирургии в Алтайском крае. Я думаю, нам с ними не по пути. И поверьте, за 25 лет я не раз видел, как пытаются вставлять палки в колеса развитию. И последний эпизод тому подтверждение. Все разумные люди понимают, что так делать нельзя.

Эта операция должна послужить толчком к развитию трансплантации сердца в Алтайском крае. В общем-то, она и планировалась отчасти для того, чтобы люди не боялись. Это достаточно рутинная операция, в ней нет ничего великого. Это просто смещение определенной парадигмы отношения к соотечественнику. Вот и все. Не надо закапывать органы, их надо трансплантировать. Это обычный медицинский подход", — заявил кардиохирург.

Материалы по теме

Пациент перенес в 2016 году инфаркт, который убил три четвертых мышцы сердца. Если бы не пересадка органа, то, говорят врачи, у еще молодого мужчины были бы весьма плачевные перспективы. Напомним, операция прошла 12 февраля 2018 года. Это первая пересадка донорского сердца в регионе.

Сейчас пациент чувствует себя хорошо. Нет одышки, нет болей. Мужчина говорит, что состояние примерно такое же, как до перенесенного инфаркта, и он ведет обычный образ жизни: садится за руль автомобиля, поднимается пешком на пятый этаж. Единственное – пришлось сократить количество физической работы. Также Виталию Провоторову придется показываться врачам на протяжении всей жизни. Раз в три месяца хирурги будут поводить биопсию органа. Это необходимо, чтобы исключить отторжение донорского сердца или заметить его на ранней стадии.

Сегодня в Алтайском крае в листе ожидания на пересадку сердца находятся четыре человека, еще два пройдут необходимое обследование на этой неделе. Врачи говорят, что у пациентов серьезные клинические случаи, которые можно решить только пересадкой органов.

По словам кардиохирурга Дмитрия Ананьева, в их отделении в Краевой клинической больнице можно проводить минимум пять пересадок сердца в год. Но дело не во врачах, а в донорских органах. Это проблема не только Алтайского края — всей России.

Сегодня в регионе формируется донорская база на площадках трех больниц: Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи, городская больница №5 и горбольница №11.

"У нас есть центр трансплантации органов человека, который занимается формированием донорских баз. Это направление, которое надо развивать, оно будет спасать жизни обреченным людям. Сформированы приказы о расширении донорских баз. Я надеюсь, что система заработает. Проблема в трансплантации — это проблема донорских органов. Сформировать устойчивую базу – для нас это самое главное. Мы работаем с Новосибирском по обмену органами. Впереди развитие и сибирского банка органов. Это будет изумительная ситуация", — рассказывает Дмитрий Ананьев.

В Алтайском крае в отделении трансплантологии на базе Краевой клинической больницы с 2013 года выполняют операции по пересадке почек. За все время работы врачи пересадили более 80 донорских почек.

Также проведены операции по пересадке печени, костного мозга, планируется операция по трансплантации поджелудочной железы.

Автор:
Татьяна Гладкова Редактор рубрики экономика +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

4.09.2018 08:03
- гость -

Пациенту долгих лет жизни, врачам не обращать внимания на невменяемых депутатов Госдумы, невменяемым депутатам Госдумы уйти добровольно на покой, чтобы ещё больше не позориться и не запрещать курить в ресторанах))

0  0
4.09.2018 08:16
- гость -

Поведение едроса Герасименко - ошибка за которую ему и партии надо извиниться. Тму кто тормозит развитие медицины - лучше сменить диплом на ветеринара.

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< сентябрь 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
08:24
"Мы из СССР": в Барнауле пройдет шоу с участием звезд 70-80-х годов 0
08:17
Международный фестиваль деревянной скульптуры стартовал на Алтае 0
08:07
Импортные лекарства предложили выпускать на рынок без исследований в России 1
07:50
Квартиру с эксклюзивной перепланировкой продают в Барнауле за 7,2 млн руб. 1
07:34
Жгучая и ароматная: готовим самую классическую хреновину 0
07:22
Никто не извинился: житель Алтая с донорским сердцем о своей "смерти" в СМИ 2
07:03
Мэрия вернулась к идее проекта канатной дороги к Нагорному парку Барнаула 1
07:01
Символ эпохи и голос поколения: фото восхитительной Бейонсе 1
07:00
Выгодно купить участок под строительство дома близко к транспорту? Реально! 0
06:48
Кто такой финансовый омбудсмен и по каким вопросам к нему обращаться 0
06:32
Какие звезды театра и шоу-бизнеса посетят Барнаул в сентябре и октябре 0
06:23
День города – 2013: как отмечали главный праздник Барнаула пять лет назад 0
06:14
Погода начнет меняться в Алтайском крае 4 сентября 0
06:01
Привыкли к шубам: в мэрии объяснили низкий интерес к улице Мало-Тобольской 6
05:12
Специалисты ФСБ помогут в расследовании убийства главы ДНР в Донбассе 0
04:08
Российский протоиерей призвал считать пенсию "даром Божьим" 9
03:05
Итальянская актриса захотела получить российское гражданство 0
02:07
Дзюба будет капитаном российской сборной на сентябрьских матчах 0
01:06
Рогозин сообщил о следах "скольжения сверла" по обшивке ракеты "Союз" 0
00:14
Появились подробности нападения на российского военкора в Донецке 0
23:58
Ставки по вкладам выросли в России 0
23:43
Кремль ответил на заявление Макрона о стремлении Путина к демонтажу ЕС 0
23:21
Минздрав уточнил сумму затрат на нацпроект "Здравоохранение" 0
22:58
На российского военного корреспондента напали в прямом эфире 0
22:41
ФАС проверит заявления о росте цен на хлеб в России 0
22:21
Порошенко предложил запретить Черноморскому флоту находиться в Крыму 0
21:56
В России новый iPhone XS сделали из бивней мамонта 0
21:41
Водители в Воронеже выстроили из своих машин портрет Шуфутинского 0
21:21
Путин посетит Иран для переговоров с Роухани и Эрдоганом 0
20:57
Кремль заявил о попытках вербовки россиян в Америке 1
20:41
В ДНР заявили, что украинские силовики готовят наступление 0
20:22
Поклонская впервые поделилась подробностями о своем медовом месяце 0
19:48
Шуфутинский рассказал, как проведет 3 сентября 0
19:21
Улицу Деповскую ремонтируют в центре Барнаула 0
19:08
Коротко о главном: проваливающийся Барнаул, заморозки и пенсионный протест
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 3 сентября
18:54
Школьник-рецидивист угнал авто в Новосибирске и бросил его в кювете 1
18:39
Порошенко поручил МИД Украины не продлевать договор о дружбе с Россией 0
18:21
Прямой рейс появился между Челябинском и Горным Алтаем 2
17:57
Музей, аэропорт, дороги: чем президент поможет Алтайскому краю 21
17:56
Лавров прокомментировал высылку российских дипломатов из Евросоюза 3
17:37
Американские СМИ назвали Су-35 "ночным кошмаром" для ВВС США 7
17:26
Специальную породу лошадей "туристического типа" выведут на Алтае 1
17:12
Бийчанин Сергей Каменский завоевал титул чемпиона мира по стрельбе 1
17:03
Лоукостер "Победа" в полтора раза повысил цену на провоз багажа из-за ФАС 1
16:47
Страйк: огромный провал в Барнауле принес проблемы водоканалу и энергетикам 2
16:31
СМИ назвали причину утечки воздуха на космическом корабле "Союз" 20
16:17
Огромный провал образовался под гаражом на улице Антона Петрова в Барнауле 11
16:13
Сергей Приб: президент услышал предложения алтайских депутатов 20
16:01
Транспортные полицейские Сибири сняли зажигательный клип о своей работе 1
15:52
Ученые назвали эффективный способ похудения 1

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.