Пациент, которому 12 февраля пересадили сердце, рассказал, как он себя чувствует. Напомним, 28 августа в краевых СМИ появились сообщения о смерти мужчины, которому провели трансплантацию сердца. Средства массовой информации ссылались на депутата Госдумы от Алтайского края Николая Герасименко.

В понедельник, 3 сентября, в Краевой клинической больнице состоялась встреча журналистов, пациента и лечащего врача мужчины. По словам жителя Алейска, которому пересадили донорское сердце, о своей "смерти" он узнал по дороге из Новосибирска.

"Первым позвонил старший брат, спросил, я это или не я. Его супруге стало плохо, когда она прочитала новости. Нехорошие такие новости... Мне позвонили врачи. Потом мне все объяснили, я не в курсе был. Я нормально это все перенес. А вот родственники, друзья… Я и не понял, почему они волнуются. Домой приехал, посмотрел в интернете — даже смешно стало. Особенно после того, когда прочитал, что передо мной извинились и перед врачами. Никто не извинялся", — рассказал житель Алейска Виталий Провоторов.

Извинения пациенту и врачам принес депутат Госдумы от Алтайского края Валерий Елыкомов.

"Я бы хотел извиниться от имени белого халата перед больным и его родственниками за некоторых представителей медицины, которые дают опрометчивую, неправильную информацию, что приводит к моральным страданиям", — попросил прощения Елыкомов.

Заведующий отделением кардиохирургии Краевой клинической больницы Дмитрий Ананьев (он проводил операцию по трансплантации сердца - прим. ред.) также отметил, что ему жаль, что находятся те, кто хочет остановить развитие кардиохирургии в регионе.

"Очень жаль, что находятся люди, которые хотят остановить развитие кардиохирургии в Алтайском крае. Я думаю, нам с ними не по пути. И поверьте, за 25 лет я не раз видел, как пытаются вставлять палки в колеса развитию. И последний эпизод тому подтверждение. Все разумные люди понимают, что так делать нельзя.

Эта операция должна послужить толчком к развитию трансплантации сердца в Алтайском крае. В общем-то, она и планировалась отчасти для того, чтобы люди не боялись. Это достаточно рутинная операция, в ней нет ничего великого. Это просто смещение определенной парадигмы отношения к соотечественнику. Вот и все. Не надо закапывать органы, их надо трансплантировать. Это обычный медицинский подход", — заявил кардиохирург.

Пациент перенес в 2016 году инфаркт, который убил три четвертых мышцы сердца. Если бы не пересадка органа, то, говорят врачи, у еще молодого мужчины были бы весьма плачевные перспективы. Напомним, операция прошла 12 февраля 2018 года. Это первая пересадка донорского сердца в регионе.

Сейчас пациент чувствует себя хорошо. Нет одышки, нет болей. Мужчина говорит, что состояние примерно такое же, как до перенесенного инфаркта, и он ведет обычный образ жизни: садится за руль автомобиля, поднимается пешком на пятый этаж. Единственное – пришлось сократить количество физической работы. Также Виталию Провоторову придется показываться врачам на протяжении всей жизни. Раз в три месяца хирурги будут поводить биопсию органа. Это необходимо, чтобы исключить отторжение донорского сердца или заметить его на ранней стадии.

Сегодня в Алтайском крае в листе ожидания на пересадку сердца находятся четыре человека, еще два пройдут необходимое обследование на этой неделе. Врачи говорят, что у пациентов серьезные клинические случаи, которые можно решить только пересадкой органов.

По словам кардиохирурга Дмитрия Ананьева, в их отделении в Краевой клинической больнице можно проводить минимум пять пересадок сердца в год. Но дело не во врачах, а в донорских органах. Это проблема не только Алтайского края — всей России.

Сегодня в регионе формируется донорская база на площадках трех больниц: Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи, городская больница №5 и горбольница №11.

"У нас есть центр трансплантации органов человека, который занимается формированием донорских баз. Это направление, которое надо развивать, оно будет спасать жизни обреченным людям. Сформированы приказы о расширении донорских баз. Я надеюсь, что система заработает. Проблема в трансплантации — это проблема донорских органов. Сформировать устойчивую базу – для нас это самое главное. Мы работаем с Новосибирском по обмену органами. Впереди развитие и сибирского банка органов. Это будет изумительная ситуация", — рассказывает Дмитрий Ананьев.

В Алтайском крае в отделении трансплантологии на базе Краевой клинической больницы с 2013 года выполняют операции по пересадке почек. За все время работы врачи пересадили более 80 донорских почек.

Также проведены операции по пересадке печени, костного мозга, планируется операция по трансплантации поджелудочной железы.