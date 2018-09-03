Фото: w-dog.ru
Авиакомпания “ИрАэро” запустит ряд новых направлений. Самолеты, в частности, полетят в Горный Алтай, пишет гостелерадиокомпания "Южный Урал".
Уточняется, что прямые рейсы свяжут регион с Челябинском, а также северные города России. Так, из Челябинска можно будет напрямую улететь в Горно-Алтайск, Нижневартовск, Новый Уренгой и Белоярский.
Перевозки будут открыты в рамках федерального и областного софинансирования. Полеты стартуют в ноябре.
Комментарии
опять софинансирование, лучше бы билеты сделали доступней Барнаул-Москва