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Авиакомпания “ИрАэро” запустит ряд новых направлений. Самолеты, в частности, полетят в Горный Алтай, пишет гостелерадиокомпания "Южный Урал".

Уточняется, что прямые рейсы свяжут регион с Челябинском, а также северные города России. Так, из Челябинска можно будет напрямую улететь в Горно-Алтайск, Нижневартовск, Новый Уренгой и Белоярский.

Перевозки будут открыты в рамках федерального и областного софинансирования. Полеты стартуют в ноябре.