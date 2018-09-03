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Украинский лидер Петр Порошенко поручил главе МИД страны не денонсировать договор о дружбе с Россией, а просто не готовить документы о продлении его действия. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на вице-спикера Верховной рады Украины Ирину Геращенко.

По ее словам, глава государства поручил внешнеполитическому ведомству не готовить документы для пролонгации соглашения, которая наступает автоматически.

Геращенко отметила, что речь не идет о денонсации соглашения, поскольку Киев в международных судах требует ответственности Москвы за якобы нарушение документа. "Речь идет исключительно о непролонгации", — добавила вице-спикер Рады.

На минувшей неделе на совещании с послами Украины в иностранных государствах Порошенко заявил, что Украина подошла подготовленной и юридически защищенной к прекращению действия договора. Позднее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что ведомство подготовило пакет документов о денонсации договора о дружбе с РФ и предложит их руководству страны в ближайшие дни.