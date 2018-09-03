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Новосибирский школьник угнал автомобиль Toyota Ipsum. При этом ранее подросток уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление, пишут "Вести Новосибирск", ссылаясь на ГУ МВД по НСО.

Уточняется, что инцидент произошел ночью в воскресенье, 2 сентября, в селе Зубково Краснозерского района. Машина принадлежит 34-летнему местному жителю.

Потерпевший обратился в полицию. По подозрению в совершении преступления стражи порядка задержали 16-летнего учащегося средней школы.

Угнанную машину полицейские нашли в кювете на трассе. По факту угона возбуждено уголовное дело.