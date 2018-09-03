Фото: планетамедиа.рф

Автор шлягера "Третье сентября" Михаил Шуфутинский рассказал, как проведет знаменательную дату. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на канал "360".

Ранее одна из сетей быстрого питания сообщила, что собралась сделать в честь исполнителя бургер и забронировала для него столик. Сам Шуфутинский заявил, что никто из компании с ним не связывался.

Также певец заявил, что собирается провести день с друзьями.

"[Пойду] к товарищу близкому, у него день рождения", — цитирует его слова канал.

На вопрос, получится ли у него попробовать посвященный ему бургер, Шуфутинский ответил отказом.

"Я не пойду, потому что у моего товарища тоже очень вкусно готовят, не хуже", — объяснил певец.

Агентство отмечает, что шлягер "Третье сентября" в последние годы стала одним из самых известных мемов рунета. Музыку к песне, впервые исполненной в 1993 году, написал Игорь Крутой, слова — Игорь Николаев. Пользователи сети каждый год вспоминают хит Шуфутинского и всей страной готовятся "перевернуть календарь".