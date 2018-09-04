Фото: avito.ru

Четырехкомнатную квартиру площадью 123,5 квадратных метра продают в центре Барнаула за 7,2 миллиона рублей, сообщается на сайте Avito.ru.

Жилье расположено на пятом этаже кирпичной высотки по проспекту Ленина.

"Теплая, светлая квартира, выполнена эксклюзивная перепланировка, два санузла, панорамный вид. В квартире выполнен дорогой ремонт, установлен кондиционер, видеонаблюдение, водонагревательный котел. Во дворе расположена подземная автостоянка", — отмечает автор объявления.

Также продавец добавляет, что в шаговой доступности расположены банки, магазины, аптеки, ТРЦ "Пионер".