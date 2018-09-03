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Депутат Государственной думы Наталья Поклонская рассказала о своем замужестве и уточнила, где проводит медовый месяц. Об этом пишет RT, ссылаясь на канал "Россия 24".

"Как вы думаете, где мы отдыхаем… Россия большая, у нас можно посмотреть удивительные места, в каждом уголке нашей страны", — цитирует издание слова парламентария.

Поклонская уточнила, что начала проводить отдых с мужем в Крыму.

Она отметила, что полуостров является уникальным и большим, "поэтому можно начинать с Крыма". После этого молодожены могут отправиться дальше за границы полуострова, "в остальную Россию, в материковую часть".

Напомним, ранее стало известно, что Поклонская вышла замуж за главу аппарата уполномоченного по правам человека Ивана Соловьёва.