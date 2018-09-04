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Звезда мирового шоу-бизнеса, певица Бейонсе отмечает 4 сентября свой 37-й день рождения. Эта восхитительная женщина сегодня находится в самом расцвете сил, и ее карьера продолжает стремительно идти в гору.

Пожалуй, именно ее можно назвать секс-символом нынешнего поколения и голосом планетарного масштаба. Западные издания неоднократно называли Бейонсе в числе самых влиятельных знаменитостей мира, и именно она сейчас является законодателем моды современной поп-культуры.

Впрочем, когда смотришь на эту женщину, все это кажется неудивительным.