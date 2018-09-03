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Украинские силовики готовят наступление в Донбассе. Такое заявление сделал официальный представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин, передает РИА Новости.

По его словам, специалисты ДНР проводят анализ распоряжения начальника штаба оккупационных сил Залужного, которое распространяют в соцсетях, о проведении подготовительных мероприятий и соблюдении режима секретности при подготовке к наступлению. "По информации из штаба ООС, этот документ является настоящим", — добавил Басурин.

Он отметил, что эти сведения являются еще одним доказательством "подготовки украинского режима к попытке оккупации юга ДНР".

Басурин отметил, что силовики усиливают группировку на мариупольском направлении.

"Наши источники в 128-й горно-пехотной бригаде сообщают, что подразделения бригады переведены в высшую степень боевой готовности и активно пополняют запасы материальных средств и боеприпасов", — цитирует агентство слова представителя командования.

Он добавил, что бойцам нацбатальона "Азов" (против участников которого в РФ возбуждали уголовное дело) поступило распоряжение "сосредоточиться на вопросах ведения боевых действий в городских условиях".

Басурин также отметил, что в случае серьезного обострения ситуации в Донбассе сампровозглашенная республика может провести мобилизацию и сборы резервистов.

Ранее он заявил о возможном наступлении со стороны Киева после убийства главы ДНР Александра Захарченко. Предполагается, что операция начнется 14 сентября.