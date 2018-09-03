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Соединенные Штаты в последние годы активно пытаются вербовать граждан России. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на слова пресс-секретаря глаыв государства Дмитрия Пескова.

"Дело в том, что, действительно, США в последние годы очень грубо порой работают по линии своей разведки, пытаясь вербовать граждан России, оказывать на них моральное и иное давление", — заявил Песков в ответ на вопрос о статье газеты The New York Times.

Он отметил, что такие сообщения "заставляют задуматься о многом" и подтверждают, что Америка практикует вербовку граждан РФ.

По словам представителя Кремля, "учитывая, что такие бизнесмены, как Олег Дерипаска, являются очень крупными акционерами и руководителями огромных, скажем так, бизнес-структур и производственных процессов, где заняты десятки, а иногда и сотни тысяч людей, в том числе работающих в достаточно чувствительных сферах российской экономики, то, мне кажется, подобные случаи самым красноречивым образом свидетельствуют как раз о попытках вмешательства во внутренние дела РФ".

Говоря о других бизнесменах из России, которые могли сталкиваться с таким давлением, Песков порекомендовал обращаться с вопросом к ним.

На минувших выходных The New York Times, ссылаясь на источники, написала о безуспешной попытке властей США завербовать ряд российских бизнесменов. В частности, по данным издания, ФБР и американский Минюст пытались превратить в информатора Олега Дерипаску.