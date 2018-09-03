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Российский лидер Владимир Путин проведет переговоры с коллегами из Ирана Хасаном Роухани и Турции Реджепом Эрдоганом в Иране. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Кремля.

Уточняется, что президент посетит Иран 7 сентября для участия во встрече глав стран-гарантов астанинского процесса.

На переговорах главы государств "рассмотрят дальнейшие совместные усилия по обеспечению долгосрочной нормализации обстановки в Сирийской Арабской Республике".

Сообщается, что президенты собирают обсудить комплекс дополнительных мер для окончательной ликвидации очага международного терроризма, продвижение процесса политического урегулирования и решение гуманитарных вопросов, в том числе создание условий для возвращения беженцев и внутренне перемещенных лиц.