Фото: youtube.com

Воронежские автомобилисты в честь третьего сентября выстроили из своих автомобилей портрет известного певца Михаила Шуфутинского. Об этом пишет "Газета.ру", ссылаясь на портал moe-online.ru.

Отмечается, что флешмобом активисты сообщества "МДПС" (местоположение ДПС) в соцсетях решили поздравить горожан с началом осени и приобщили акцию к "народной" дате — 3 сентября.

"Сейчас 3 сентября - это понедельник, когда студенты идут на учебу, дети в школу, взрослые - на работу. И пусть в первый понедельник осени у вас останется на душе 2 сентября. Когда все было хорошо, было солнце и тепло на улице и в душе", - приводит издание слова участников флешмоба.

Портрет исполнителя выстроили на парковке ТРЦ "Сити парк Град". В акции принимали участие свыше 80 машин.

Напомним, известный шлягер Шуфутинского стал одним из самых популярных мемов Рунета. Каждый год 3 сентября пользователи соцсетей вспоминают известную песню артиста и ее строчки: "Я календарь переверну — и снова третье сентября".