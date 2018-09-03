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Российский производитель телефонов и смартфонов класса люкс Caviar подготовил три эксклюзивных варианта дизайна для нового iPhone XS. Об этом пишет "Лента.ру", ссылаясь на пресс-релиз.

Компания посвятила коллекцию древнейшим ценным реликвиям на Земле: бриллиантам, строматолитам и бивням мамонта.

На корпусе каждого смартфона по центру находится российский герб. Модель "Бриллиант" украсили россыпью бриллиантов на перламутровом фоне, "Строматолит" — найденным в Карелии ископаемым, возраст которых составляет порядка двух миллиардов лет, а на корпусе "Мамонт" изобразили очертание бивня животного с частицей настоящего бивня.

Caviar iPhone XS можно заказать за 277 тысяч рублей.

Презентация новых смартфонов компании Apple и других устройств пройдет 12 сентября в штаб-квартире корпорации в Купертино (Калифорния).