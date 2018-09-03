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Глава украинского государства Петр Порошенко внес в парламент законопроект об изменении конституции страны, который предусматривает запрет на использование военных баз для пребывания воинских формирований в рамках международных договоров. Об этом пишет РБК, ссылаясь на канал "112.ua" и спецпредставителя главы государства в Верховной Раде Ирину Луценко.

Она рассказала, что из конституции хотят исключить положения, согласно которым военные базы на территории страны можно сдавать в аренду. Луценко подчеркнула, что подразумевается пребывание Черноморского флота РФ на территории Крыма, который Киев считает украинской территорией.

Также Порошенко решил закрепить в конституции положения о европейском и евроатлантическом развитии Украины.

В марте 2014 года глава РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации соглашений с Украиной по Черноморскому флоту. В апреле того же года президент подписал этот документ, так как он получил одобрение в парламенте. Речь шла о разрыве соглашений о параметрах раздела, статусе и условиях пребывания, а также о взаиморасчетах, которые связаны с разделением Черноморского флота и его пребыванием на территории Украины.

После референдума в Крыму в марте 2014 года главная база Черноморского флота на полуострове перешла к РФ. В Киеве не признают итогов голосования и считают, что эти территории "временно оккупированы".