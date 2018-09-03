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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) может вынести предостережение по факту заявлений о возможном росте цен на муку и хлеб. Об этом пишет "Российская газета", ссылаясь на главу управления контроля агропромышленного комплекса ФАС РФ Анну Мирочиненко.

По ее словам, сейчас антимонопольщики рассматривают возможность выдачи предостережения по этому факту.

Мирочиненко прокомментировала вероятные проверки производителей хлебобулочных изделий, отметив, что ФАС может проводить инспекции по своей инициативе либо по обращению граждан, а также по жалобам хозяйствующих субъектов.

Она добавила, что рынок хлеба является конкурентным и региональным. Поэтому в территориальные управления ведомства, "на территории которых наблюдается высокий уровень концентрации производства, будет направлено письмо с просьбой усилить контроль за соблюдением антимонопольного законодательства на этом рынке". Мирочиненко подчеркнула, что, исходя из регионального характера рынков, проверка на федеральном уровне нецелесообразна.

Напомним, ранее СМИ со ссылкой на участников рынка сообщили, что цены на муку и, как следствие, хлеб уже к октябрю 2018 года могут вырасти на 5-10%.