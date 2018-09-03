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Российский военкор и автор проекта WarGonzo Семен Пегов был атакован неизвестным в Донецке во время прямого эфира программы "Время покажет" на Первом канале. Об этом пишет "РИА Новости".

Журналист вел репортаж из самопровозглашенной ДНР. Во время прямого включения Пегова вытолкнул из кадра одетый в камуфляж мужчина. Он смог уклониться и продолжить общение с ведущим Артемом Шейниным. При этом на заднем плане завязалась потасовка.

"Все нормально. Это была провокация абсолютно неадекватного человека в форме. Но ребята сейчас его увели отсюда", — прокомментировал произошедшее журналист.

В ответ на вопрос Шейнина Пегов рассказал, что после убийства главы самопровозглашенной Донецкой народной республики обстановка там "достаточно нервная".

"Но такие люди, как этот парень, которые не могут себя удержать в руках, они не с нами. Те, кто с нами, — мы ни на секунду не расслабились, ни на секунду не дали волю эмоциям. Ребята все готовы – я говорю конкретно про своих друзей: батальон "Спарта", батальон "Сомали", интербригаду "Пятнашка". Они держат себя в жестких руках и готовы в любой момент жестко ответить на любые провокации", — отметил Пегов.

Данных о мотивах и личности атаковавшего нет.