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Минздрав уточнил сумму затрат на нацпроект "Здравоохранение"

, ИА "Амител"
Глава ведомства назвала сумму в более чем 1,3 триллиона рублей

Фото: pravmir.ru

На нацпроект "Здравоохранение" выделяется свыше 1 триллиона 300 миллиардов рублей. Об этом пишет "Интерфакс", ссылаясь на заявление главы Минздрава РФ Вероники Скворцовой.

Вышеупомянутая сумма выделяется на шесть лет, заявила она по итогам заседания президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и нацпроектам, где рассматривался также проект "Здравоохранение".

По ее словам, итогом работы было одобрение нацпроекта.

"Больше половины средств будет израсходовано в течение первых трех лет: в 2019, 2020, 2021 годах", — цитирует агентство слова главы ведомства.

В пресс-службе министерства "Интерфаксу" пояснили, что цифра, озвученная Скворцовой, относится к средствам, которые будут выделены на нацпроект "Здравоохранение" из федерального бюджета, поскольку на финансирование проекта предполагаются затраты и региональных бюджетов.

В ведомстве добавили, что "при сложении федеральных средств и средств, которые будут вложены в нацпроект регионами, получится цифра", которую озвучила Голикова.

В начале июля вице-премьер, куратор социального блока в российском правительстве Татьяна Голикова сказала, что на нацпроект по здравоохранению собираются выделить "чуть более 1,5 трлн рублей". Из них, как уточнили в секретариате вице-премьера, ориентировочно 1,479 триллиона рублей выделят из федерального бюджета.

В рамках нацпроекта будет развиваться инфраструктура поликлиник и больниц по всей стране, особенно это касается небольших и труднодоступных населенных пунктов, средства также хотят направить на обучение и переподготовку медиков, внедрение цифровых технологий и передовых достижений науки.

Отдельно Голикова рассказала о тарифах оказания онкологической помощи. По ее словам, в рамках нацпроекта они будут увеличены в три раза (по данным секретариата вице-премьера, с 320 тысяч до 956 тысяч рублей), на это будут направлены средства из федерального бюджета в бюджет ОМС.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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