Фото: informator.news

РФ заинтересована в том, чтобы Европейский союз развивался и процветал, был предсказуемым и стабильным, данная позиция никак не изменилась. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет "Интерфакс".

"Поскольку Евросоюз является основным торгово-экономическим партнером России по объему, но ему стремительно наступает "на пятки" Китай, то, конечно, и президент об этом также говорил, мы заинтересованы в том, чтобы пространство Евросоюза было развивающимся, процветающим, предсказуемым и стабильным", — прокомментировал представитель Кремля слова французского лидера Эммануэля Макрона о том, что Путин мечтает "о демонтаже ЕС".

Песков добавил, что подобный подход не раз излагал российский лидер, "и каких-либо изменений в этом плане нет".

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что текущее состояние отношений между РФ и Евросоюзом зависит не от российской стороны. По словам Пескова, Россия с сожалением констатирует, что не по ее инициативе отношения стран находятся в "подмороженном" состоянии. "[Это], как нам кажется, абсолютно не соответствует интересам ни стран-членов ЕС, ни Российской Федерации", — цитирует его агентство.

Представитель Кремля напомнил, что Путин не раз говорил о готовности РФ восстановить отношения с Евросоюзом.

Песков подчеркнул, что по ряду сегментов двусторонние отношения продолжаются, в том числе в сфере энергодиалога.