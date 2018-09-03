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Средняя максимальная ставка по вкладам физлиц выросла в десяти крупнейших банках РФ. Об этом пишет "Российская газета", ссылаясь на Центробанк.

За третью декаду августа она составила 6,56% против 6,32% во второй декаде. В результате ставка выросла на 0,24%.

Более высокой - 6,66% — ставка по вкладам была лишь во второй декаде марта. Пиковая отметка в 15,635% — максимальная ставка топ-10 банков по рублевым вкладам — находилась в конце декабря 2014 года.

Напомним, что в десятке банков с наибольшим объемом рублевых вкладов находятся Сбербанк, Совкомбанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Бинбанк, Альфа-Банк, банк "ФК Открытие", Промсвязьбанк и Россельхозбанк.