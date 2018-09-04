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Редакция WarGonzo прокомментировала нападение на автора проекта, российского военкора Семена Пегова в прямом эфире программы "Время покажет" на Первом канале. Об этом пишет "РИА Новости".

Сотрудники редакции назвали нападавшего "неадекватным человеком в форме". По мнению самого журналиста, инцидент был провокацией. В результате нападения он не пострадал.

"Наш оператор Влад Зиздок не из робкого десятка, оттащил дурака", — сказано в сообщении.

Редакция также призвала всех сохранять адекватность и хладнокровие, хоть "сейчас все на нервах".

Агентство уточняет, что инцидент произошел в минувшую пятницу. Журналиста Пегова во время прямого эфира программы "Время покажет" вытолкнул из кадра мужчина в камуфляже. Позже корреспондент опять появился на экране, сообщив, что атаковавшего его мужчину увели.