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Трещина в обшивке российского корабля "Союз МС-09" появилась из-за преднамеренного воздействия дрелью. Эту версию проверяют в "Роскосмосе", рассказал глава ведомства Дмитрий Рогозин.

"Это какая-то технологическая ошибка какого-то специалиста. Там идет скольжение сверла по поверхности", — цитирует РБК слова Рогозина. При этом он отметил, что пока неизвестно, проводились подобные действия на Земле или на орбите.

По словам главы "Роскосмоса", "явное воздействие было на обшивку корабля изнутри", при этом его оказали "неуверенной рукой".

Издание пишет, что в конце августа на корабле "Союз МС", пристыкованном к МКС, нашли микротрещину, из-за которой произошла утечка воздуха со станции. На данном корабле очередная смена космонавтов добралась до станции. Медленное падение давление зафиксировали во время сна космонавтов, однако о существовании трещины им сообщили утром в четверг, 30 августа, поскольку разгерметизация не представляла реальной опасности для экипажа.

Сначала полагали, что трещина появилась из-за попадания микрометеорита. Снимки и видео трещины в корабле передали на Землю, после изучения повреждения в Центре управления полетами указали ее герметизировать. Трещину ликвидировали при помощи эпоксидной смолы.

СМИ ранее писали, что трещина, вероятно, возникла из-за ошибки на производстве: сотрудник завода просверлил лишнее отверстие в обшивке корабля и, чтобы его не выявили, заделал специальным клеем. Позднее клей подсох и был выдавлен, открыв отверстие.