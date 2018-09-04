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Нападающий Артем Дзюба станет капитаном российской сборной по футболу в матче Лиги наций против турецкой сборной и товарищеской встрече с командой Чехии. Такое заявление сделал главный тренер национальной команды Станислав Черчесов, пишет РИА Новости.

Российские футболисты сыграют с командой Турции 7 сентября в Трабзоне, это будет дебютный матч для команды Черчесова в Лиге наций. Товарищеская игра со чехами пройдет 10 сентября в Ростове-на-Дону.

"Капитаном команды будет Дзюба. Мы говорили с ним сегодня, и он готов нести эту ношу. Все будет нормально", — цитирует агентство слова Черчесова, произнесенные на пресс-конференции в Новогорске.

На ЧМ-2018 капитаном национальной сборной был вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев, которого не вызвали в команду из-за планового медосмотра.