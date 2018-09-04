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Актриса из Италии Орнелла Мути рассказала журналистам о своих русских корнях и призналась, что хотела бы иметь гражданство РФ. Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что Мути исполняет роль императрицы Анны Иоановны в спектакле "Хрустальный дворец", премьера которого пройдет 10 сентября в Кремлевском дворце. Ранее ряд СМИ писали, что артистка подаст заявление на получение гражданства России, однако этого до сих пор не произошло.

"Я резидент России, прописана в Москве", — рассказала журналистам Мути, добавив, что у нее нет гражданства, но она приезжает в страну как можно чаще. "Я бы хотела иметь русское гражданство", — добавила она.

Актриса рассказала, что ее бабушка и дедушка родом из Петербурга, поэтому она долгое время мечтала больше узнать о русских традициях.

"Мой дедушка был одним из врачей русского царя. Бабушка была пианисткой, в нашей семье также есть певица. Возможно, мы такие артистичные благодаря русским корням", — добавила Мути.