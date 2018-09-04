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Священнослужитель Русской Церкви, митрофорный протоиерей, клирик храма Святителя Василия Великого — Патриаршего подворья в селе Зайцево Одинцовского района, проповедник и миссионер отец Андрей Ткачев считает, что кормить пенсионеров должны дети и внуки, а не государство. Об этом пишет "Царьград".

По мнению протоиерея, любая пенсия в любом объеме является подарком человеку. "Воспринимайте ее, как пожелаете, — дар судьбы, дар Божий или просто удачное стечение человеческих обстоятельств", — цитирует его слова издание.

Также отец Андрей отметил, что в давние времена пожилые люди жили без пенсии. "А кто же их кормил, как же они жили, когда не держит ни лопату, ни плуг? Их кормили те, кого они родили. Дети их кормили и внуки. А если у них не было детей и внуков, то руку протягивали на паперти", — пишет "Царьград".

По мнению священнослужителя, человека должен кормить тот, кого он родил. "Представьте, вы родили детей, но воспитали их так отвратительно, что они и между собой не общаются, и вас терпеть не могут. А вот представьте себе, что вас кормить должно не государство с пенсионным фондом, а те, кого вы родили и воспитали", — предлагает протоиерей.