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ФСБ направила своих сотрудников в самопровозглашенную Донецкую народную республику для помощи в расследовании убийства главы ДНР Александра Захарченко. Специалисты там уже работают, пишет "Интерфакс", ссылаясь на главу службы оперативной информации и международных связей ФСБ РФ Сергея Беседу.

По его словам, к убийству главы республики причастны спецслужбы Украины. "Причастность, конечно, украинских спецслужб к этому... мы думаем, что это определенно так", — цитирует агентство слова Беседы.

Захарченко и еще один человек стали жертвами взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка 31 августа. Ранение получил глава Минфина ДНР Александр Тимофеев. Врио главы самопровозглашенной республики Дмитрий Трапезников заявлял на брифинге, что всего от взрыва погибли и пострадали 11 человек.

Источник в силовых структурах Донецка рассказал, что сотрудники правоохранительных органов ДНР задержали на проспекте Богдана Хмельницкого подозреваемых в покушении на Захарченко.

Глава СБУ Василий Грицак заявил, что спецслужбы страны не причастны к произошедшему.