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Минобороны собралось вернуть в армию замполитов для идей и убеждений

, ИА "Амител"
Документ сейчас находится на стадии ведомственных согласований

Фото: sayanvest.ru

Минобороны готовит проект изменений в общевоинские уставы Вооруженных сил РФ, который предполагает, в частности, создание должности заместителя командира части по военно-политической работе, пишут "Известия".

Замполиты придут на смену нынешним заместителям по воспитательной работе. Последние занимались в основном поддержанием воинской дисциплины, тогда как новые заместители командиров займутся "военно-политическим информированием" личного состава и разъяснением решений президента РФ — Верховного главнокомандующего.

Цель учреждения новой должности — "формирование... идейно убежденной, сильной духом личности военнослужащего, сплоченных и слаженных воинских коллективов, способных к выполнению задач... в любых условиях... обеспечение морального превосходства при выполнении войсками (силами) учебно-боевых задач", говорится в пояснительной записке к документу.

Замполитов обяжут следить за "морально-политическим и психологическим состоянием" военнослужащих и докладывать командиру об обстановке в части; участвовать в подборе расчетов и экипажей "с учетом психологической совместимости, религиозности и отношения к службе"; организовывать досуг и поддерживать связь с родственниками военнослужащих.

По данным издания, документ сейчас находится на стадии ведомственных согласований.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

4.09.2018 09:01
- гость -

ну вот оно и началось......помните, в начале 90-х, на заборах - "товарищ верь, пройдет она, и демократия и гластность и вот тогда госбезопасность припомнит ваши имена"

0  0
4.09.2018 09:05
- гость -

Дык, эта, а Конституция ведь запрещает идеологию?!

0  0
4.09.2018 09:07
Я не робот

Круговорот дерьма в России , ни чего нового, лишь повторение старого, пошлый ремейк СССР, не поможет, конец будет такой же, цивилизация идёт вперёд, спотыкаясь, но идёт вперёд, а у нас бесконечный бег по кругу в болоте из дерьма, в попытками встать на карачки, печально, перспектив нет, будущего у этой страны НЕТ!

0  0
4.09.2018 09:22
- гость -

... Замполиты, политруки - а по прежнему - комиссары!!! ...

0  0
4.09.2018 09:22
- гость -

А как же попы, ониж вроде как замполиты сейчас. Или теперь с двух ртов обрабатывать будут?

0  0
4.09.2018 09:25
- гость -

А что их обрабатывать, с такими з/п они и так всеми частями тела за Путина или з/п решили урезать рядовому составу?

0  0
4.09.2018 09:26
- гость -


4.09.2018 09:22
- гость -
Попы уже не вывозят..

0  0
4.09.2018 09:29
- гость -

Я хочу что бы политруками были иудеи, что бы всё как у дидов!

0  0
4.09.2018 09:30
- гость -


4.09.2018 09:29
- гость -
Иудеи в рясах тебя не устраивают?

0  0
4.09.2018 09:52
- гость -

А как по мусульманской части в армии? Этот вопрос рассматривается, чтобы не только водой православной обливали, но и по нашей вере благословляли

0  0
4.09.2018 09:54
- гость -

еще один шаг к С-Корее

0  0
4.09.2018 09:57
гость

а затем и заградотряды вернутся!

0  0
4.09.2018 10:04
- гость -

правильное решение, надо мотивировать недостаточно патриотичных воинов для поднятия в атаку с кличем "за яхты абрамовича, ушманова и прохохова", "не дадим заморозить вклады в кипрских банках", "за регрессивную шкалу налогооблажения" и т.п. ))

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4.09.2018 10:08
- гость -

ладно, в Красной Армии политруки присматривали за бывшими белыми генералами, представителями так сказать враждебного класса. А теперь. что российские офицеры тоже перешли в категорию неблагонадежных что-ли, стали так сказать представителями другого сословия ))

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