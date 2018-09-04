Минобороны готовит проект изменений в общевоинские уставы Вооруженных сил РФ, который предполагает, в частности, создание должности заместителя командира части по военно-политической работе, пишут "Известия".

Замполиты придут на смену нынешним заместителям по воспитательной работе. Последние занимались в основном поддержанием воинской дисциплины, тогда как новые заместители командиров займутся "военно-политическим информированием" личного состава и разъяснением решений президента РФ — Верховного главнокомандующего.

Цель учреждения новой должности — "формирование... идейно убежденной, сильной духом личности военнослужащего, сплоченных и слаженных воинских коллективов, способных к выполнению задач... в любых условиях... обеспечение морального превосходства при выполнении войсками (силами) учебно-боевых задач", говорится в пояснительной записке к документу.

Замполитов обяжут следить за "морально-политическим и психологическим состоянием" военнослужащих и докладывать командиру об обстановке в части; участвовать в подборе расчетов и экипажей "с учетом психологической совместимости, религиозности и отношения к службе"; организовывать досуг и поддерживать связь с родственниками военнослужащих.

По данным издания, документ сейчас находится на стадии ведомственных согласований.