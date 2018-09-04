Многие дети встречают сентябрь совсем не радостно: снова в школу, опять уроки... Но не только детей посещает такое настроение. Педагоги тоже порой впадают в хандру. Но если детям деваться некуда — в школу все равно придется идти, то у преподавателя выбор есть: остаться в профессии или ее сменить. Главное – понять, что в ней для вас больше — плюсов или минусов.

Педагог 121-го лицея г. Барнаула Елена Никитенко задумалась о своей профессии и разложила "по полочкам", что ей нравится в своей работе, а что не нравится. Ее размышления опубликованы на сайте Педсовет. Мы решили, что они очень интересны, и публикуем их на сайте Amic.ru.

"Знаете приемчик, когда надо решить какую-нибудь проблему, а никак не получается? Тогда берешь лист бумаги и в одну колонку пишешь все положительное, в другую — отрицательное. О какой проблеме сегодня? Накануне нового учебного года? Нечто вроде ненаучного анализа на тему "А не пора ли сворачивать свою педагогическую деятельность?"

Так вот, мне нравится:

• быть свидетелем развития интеллекта. Пришел к тебе человек в пятом классе, смешной такой, наивный, в портфеле драный зайчик, и вдруг выдает интересную мысль, а ты бросаешься искать ответ, как такое работает? Потому что в который раз поражен: не может же одиннадцатилетний ребенок так оригинально мыслить. Он становится старше, и тебе интересно с ним, потому что он мудрый какой-то, много читает, дает такие меткие определения, сроду не додуматься, на его странице ВК стихи Бродского. Робеешь даже и стремишься соответствовать;

• получать советы от учеников: "Мы с дедушкой(!) слушаем сейчас по радио (!) воспоминания Жукова без купюр. А вы? Обязательно послушайте, так интересно!" А сам троечник, подозрительно похожий на двоечника, хулиганского вида, курит к тому же. "С дедушкой"(!), "по радио"… Мда, насколько жизнь удивительна! И спасибо профессии, что дарит подобные инсайты;

• проводить в 10-11 классах семинары на тему "Развитие общественного сознания в России в 19-20 веках";

• вести уроки;

• быть свидетелем проявления силы духа, пусть самых незначительных: твои девятиклассники пили пиво на берегу Оби, а двое не стали. Ты думал, что они отличник-зубрила и троечница, оказалось, люди, которые могут противостоять общей дури. Или новенькая пишет прекрасные эссе, ты ей игриво: "Поделись историей успеха", а она: "Я по четыре часа трачу, плачу от бессилия и снова сажусь. Так трудно мне дается!";

• общаться с людьми "на одной волне", когда вы понятны и приятны друг другу, смеяться с ними, обсуждать животрепещущие вопросы, что почитать, куда сходить, просто болтать. Этот пункт пересекается с первым, но сюда входят не только ученики;

• делать стоящее дело сообща. С людьми из предыдущего пункта. Все само складывается, куча идей, роли распределены, взаимодополняемы, есть организационная составляющая, содержательная и эмоциональная. Тебя прямо распирает. Эйфория!;

• наблюдать за коллегами, какие они разные, как одинаково улыбаются и смотрят снизу вверх на своих старшеклассников, когда, например, привели их на краевую олимпиаду по истории, а потом толпятся у двери, чтобы помахать рукой, а некоторые перекрестить. До слез тронуло почему-то. (Мне удалось помахать последней);

• быть вовлеченной в проекты бывших учеников, получать от них строгие инструкции и дельные советы (а ты помнишь их в пятом классе, как они носились с гиканьем, ты им выговаривал, а они предложили: "Давайте лучше поговорим о космосе");

• слушать рассказы коллег и учеников про домашних животных. В том числе такие: "Я сегодня карту сдать не могу, у меня собака атлас порвала. Она вот так, вот так лапами драла его, я не успела выхватить". Ты, уловив что-то очень знакомое про лапы: "Какая порода?" — "Мопс". Точно, твой мопс делает то же самое, такое не придумаешь. Хорошо, что не напустилась с обличительной речью про вранье;

• читать Битова. Твои мысли изложены другим языком, тебе так не сказать никогда, но настолько точно и емко! А главное, откуда он все про меня знает? Советовать прочесть ученикам и узнавать их мнение;

• слушать Дм. Быкова. Хохотать. Читать Улицкую. Плакать. Советовать прочесть ученикам и узнавать их мнение;

Не нравится

• принудиловка, ложная патетика, отсутствие смысла, приравнивание "методических рекомендаций" к нормативно-правовому акту;

• отсутствие критического мышления по отношению к происходящему и себе;

• быстротечность жизни и приближение ее конца.

Количественно перевешивают пункты со знаком плюс. Да и качественно тоже, если разобраться.

Деятельность продолжается?"