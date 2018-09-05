Время не стоит на месте, мир меняется. Наше поколение совсем не похоже на предыдущее, как, впрочем, и наши дети на нас. Они не представляют, что у нас не было интернета и мобильных телефонов, но зато мы уже имеем представление, каким приблизительно будет мир уже через какое-то десятилетие или два. Скорее всего, это будет эпоха беспилотников, роботов, возобновляемой энергетики, 3D-печати, коммерческого профессионального видеоблогинга, компьютерной графики и анимации.

Учитывая это, можно помочь своим детям и уже сейчас позаботиться об их будущем. Сегодня появилось немало специальностей, востребованность которых будет только расти. Те ребята, которым родители помогут выбрать верное направление, смогут легко найти свое призвание, что определит выбор успешной профессии и принесет им в дальнейшем хороший доход, что тоже немаловажно.

Представляем вам рейтинг, вероятно, наиболее востребованных специальностей в ближайшем будущем.

Робототехники, операторы дронов, проектировщики медицинских роботов

Ученые Оксфордского университета установили, что в ближайшие 10-20 лет многие профессии заменит искусственный интеллект. Роботы могут вытеснить человека даже в таких профессиях, как солдат, врач, риелтор или учитель. К тому же различные автоматизированные устройства используются в производстве и в научных исследованиях все больше, а потому, надо полагать, в будущем это направление будет одним из самых востребованных.

Получается, работа над техникой – одна из основных популярных профессий будущего. Робототехника является сравнительно новым и интенсивно развивающимся научным направлением. Это прикладная наука, занимающаяся разработкой автоматизированных технических систем. Робототехник — это одновременно инженер-проектировщик, который работает над механизмом, и программист, который продумывает программное обеспечение робота, а также специалист, который разбирается в разных отраслях знаний. В основе робототехники лежат механика, электроника и программирование.

Профессиональные видеоблогеры, ведущие ютуб-передач

Интересный факт: за границей около 90 процентов людей смотрят YouTube, а не телевизор. В России эта цифра также неумолимо растет. Интернет – это настоящее и динамично развивающееся будущее. "В интернет" ушел тот, кто сумел быстро сориентироваться в сегодняшних реалиях. Сегодня там целая жизнь, где можно успешно покупать, продавать, учиться, общаться и т.д. На YouTube появляются профессиональные передачи, создаваемые видеоблогерами вместе со своими командами. Уже сейчас для многих это профессия, основной вид заработка. В дальнейшем таких людей станет, несомненно, еще больше.

Дизайнеры графики

Говоря о преимуществах и навыках роботов, нужно признать, что у них есть один существенный недостаток – при том, что они могут строить, выполнять работу по дому, проводить расчеты, им нельзя "привить" вкус. Поэтому в будущем работа графического дизайнера останется востребованной и высокооплачиваемой, как и сейчас. Дизайнеры графики, дополненной реальности, 3D-моделей, дизайнеры интерьера, дизайнеры интерфейса и еще множество направлений – это те, кто всегда останется "на волне".

Мультипликаторы, мастера видеографики

Еще одно направление – анимация – востребовано практически везде, будь то виртуальная реальность, мобильные приложения, видеоблогинг, медицина или даже голограммы. Век электронной информации требует большого количества контента, людям нужен видеоряд, картинка, динамика. Уже сейчас весьма востребованы именно те специалисты по монтажу, которые умеют создавать видеоанимацию, спецэффекты. Будущее тоже, несомненно, за ними.

Где научиться робототехнике в Барнауле

Ориентироваться детям в сложном, но очень многогранном и интересном мире современных технологий в Барнауле помогают в центре науки и творчества "Уникум". Хотите, чтобы ваши дети научились мыслить, творить, фантазировать, конструировать и программировать? Подобные увлечения не только позволяют интересно и с пользой проводить время ребенку, а родителям быть спокойными за него, но и могут стать основой для выбора будущей успешной профессии.

Чтобы быть уверенным, что робототехника увлечет ребенка, можно посетить бесплатное пробное занятие в "Уникуме".

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