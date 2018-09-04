Минпромторг предложил расширить перечень медицинских изделий, запрещенных к импорту для государственных и муниципальных нужд, пишут "Ведомости".

Ранее премьер Дмитрий Медведев заявил, что правительство не будет отказываться от импортной медицинской техники "до тех пор, пока не появится стопроцентная уверенность в наличии доступных по цене отечественных аналогов надлежащего качества". В настоящее время в списке более 100 позиций.

Проект постановления правительства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Под запрет, согласно проекту, могут попасть иностранные оториноскопы, тонометры измерения внутриглазного давления, аппараты искусственной вентиляции легких, функциональные медицинские кровати.

Документ в настоящее время находится на стадии общественного обсуждения.

В феврале 2015 г. Дмитрий Медведев подписал постановление, которым был утвержден список медицинских изделий, закупка которых возможна только при отсутствии конкурирующих предложений от российских, армянских, белорусских и казахских производителей.

Изначально в перечне было 46 позиций. В том же году Минпромторг предложил расширить список, в частности, внести в него презервативы для профилактики СПИДа, антисептики, бинты, марлевые салфетки, различные виды костылей.