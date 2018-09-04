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Минпромторг желает расширить список запрещенной к закупкам медтехники

, ИА "Амител"
Документ в настоящее время находится на стадии общественного обсуждения

Фото: stormoff.ru

Минпромторг предложил расширить перечень медицинских изделий, запрещенных к импорту для государственных и муниципальных нужд, пишут "Ведомости".

Ранее премьер Дмитрий Медведев заявил, что правительство не будет отказываться от импортной медицинской техники "до тех пор, пока не появится стопроцентная уверенность в наличии доступных по цене отечественных аналогов надлежащего качества". В настоящее время в списке более 100 позиций.

Проект постановления правительства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Под запрет, согласно проекту, могут попасть иностранные оториноскопы, тонометры измерения внутриглазного давления, аппараты искусственной вентиляции легких, функциональные медицинские кровати.

Документ в настоящее время находится на стадии общественного обсуждения.

В феврале 2015 г. Дмитрий Медведев подписал постановление, которым был утвержден список медицинских изделий, закупка которых возможна только при отсутствии конкурирующих предложений от российских, армянских, белорусских и казахских производителей.

Изначально в перечне было 46 позиций. В том же году Минпромторг предложил расширить список, в частности, внести в него презервативы для профилактики СПИДа, антисептики, бинты, марлевые салфетки, различные виды костылей.

 

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

4.09.2018 09:16
- гость -

иностранные оториноскопы, тонометры измерения внутриглазного давления, аппараты искусственной вентиляции легких, функциональные медицинские кровати.

Всё правильно, они могут быть очень опасны, сначала аппаратура и а потом и либерализм, полежал на импортной функциональной кровати и вот тебе на готовый либераст, а а вот на отечественной панцирной сразу становишься патриотом, лежишь и думаешь, Россия это ведь Путин, а Путин это Россия!

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4.09.2018 09:30
- гость -

Пу всего лишь менеджер, который должен изъявлять волю народа т.к. мы его выбрали.
А не как не наоборот приснилось ВВП провести ЧМ и Олимпиаду провели - а мы сейчас расплачиваемся.

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4.09.2018 09:38
- гость -

Ну не знаю, мне кажется, что вместо этих вражеских шайтан-машин можно обойтись обычной зелёнкой.

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4.09.2018 09:47
гость

кора дуба и лист подорожника-наше всё!

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4.09.2018 09:55
- гость -

Эх, фиг не с ней, импортной аппаратурой и лекарствами, главное , чтобы Владимвладимирыч подольше нами управлял

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