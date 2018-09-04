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Школьникам могут запретить носить в школу гаджеты дороже пяти тысяч рублей

, ИА "Амител"
Дорогие мобильные устройства подчеркивают социальное расслоение в обществе, пояснил депутат Госдумы

Фото: metronews.ru

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил министру просвещения России Ольге Васильевой запретить детям использовать в школах гаджеты, которые стоят более 5 тысяч рублей, сообщает "РИА Новости".

"Считаю, что гаджеты, которые используют современные российские школьники, по стоимости не должны быть дороже пяти тысяч рублей. Эту инициативу нужно внести в регламент школы — равенство учащихся в этой сфере пойдет им только на пользу", — пишет Чернышов в письме к Васильевой.

Депутат пояснил, что, по его мнению, дорогие мобильные устройства (телефоны, "умные" часы, планшеты и другие) подчеркивают социальное расслоение в обществе, заставляя детей из необеспеченных семей чувствовать себя ущемленными в своих правах, поскольку не каждый родитель может позволить себе купить своему ребенку гаджет за 10-20 тысяч рублей.

"Я предполагаю, что эта ограничительная мера вызовет двойственную реакцию в обществе и понравится далеко не всем. Но я уверен в ее необходимости. Так дети смогут соревноваться не в том, чей смартфон или планшет дороже, а соперничать в человеческих качествах — уме, сообразительности, чувстве юмора и так далее. А чтобы все время быть на связи с родителями, детям достаточно простого кнопочного телефона", — подчеркнул депутат.

Ранее президент России Владимир Путин затруднился прокомментировать позицию Васильевой, поддержавшей идею запрета гаджетов в школах, но пообещал обсудить с ней данный вопрос.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

4.09.2018 09:17
- гость -

бред во всей красе

0  0
4.09.2018 09:19
- гость -

Социальное расслоение показывают зарплаты депутатов и рабочих на заводе, а так же выход на пенсию тех же рабочих и "держиморд", которые охраняют депутатов от рабочих, расслоение которых показывают их зарплаты.... В доме, который построил "Джек"...

0  0
4.09.2018 09:24
- гость -

Депутат пояснил, что, по его мнению, дорогие мобильные устройства (телефоны, "умные" часы, планшеты и другие) подчеркивают социальное расслоение в обществе, заставляя детей из необеспеченных семей чувствовать себя ущемленными в своих правах, поскольку не каждый родитель может позволить себе купить своему ребенку гаджет за 10-20 тысяч рублей.

Правительству с предводителем "вождем крас...х" необходимо решать проблемы расслоения в обществе!!!.
Судя что пишут по тексту: Потом будет - не ходить в школу в костюме за 500 $ и т.д.

Фактически мы признаем что РФ нищенская страна !!!

0  0
4.09.2018 09:25
- гость -

и будет спец комиссия оценочная, с требованием чеков с покупки телепона

0  0
4.09.2018 09:29
гость

А элитная недвижимость депутатов, министров, членов правительства и прочих "слуг народа",как в России так и за границей не подчеркивает социальное расслоение в обществе? ЗАПРЕТИТЬ!!!

0  0
4.09.2018 09:38
ГостьЯ

4.09.2018 09:19
- гость -

4.09.2018 09:29
гость


+100500

0  0
4.09.2018 09:42
гость

Детки депутатов и чиновников поголовно за границей учатся в дорогостоящих частных школах, с детства летают на частных самолётах и имеют столько предметов роскоши, сколько простой россиянин за всю жизнь не заработает! Как говориться: и эти люди запрещают нам в носу ковыряться!

0  0
4.09.2018 09:43
- гость -

Ну что, хлебнули достаточно? Наелись жувачками и джинсами? В голове настаёт просветление? Коммунисты-то нам правду говорили о капитализме, теперь-то доходит?

0  0
4.09.2018 09:57
- гость -

Так дети смогут соревноваться не в том, чей смартфон или планшет дороже, а соперничать в человеческих качествах — уме, сообразительности, чувстве юмора и так далее.

но успешную карьеру дети сделают по сословному принципу ))
неофеодализм однака...

0  0
4.09.2018 10:02
- гость -

Гм... ну вот поработал лето старшеклассник, купил себе на свои, не на родительские телефон - какой захотел. И? За-пре-тить! На планшет, помимо прочего, еще и учебники можно закачать, чтобы не таскать с собой пудовый портфель. Не? Давайте вообще все запретим, введем для всего населения форму не дороже тысячи, и т. д.

0  0
4.09.2018 10:05
- гость -

ну вот поработал лето старшеклассник, купил себе на свои

пахать все лето что бы купить очередную фигню это конечно правильно

0  0
4.09.2018 10:16
- гость -

10:05
А почему нет-то? . Купить побрякушку или вложить в акции Газпрома - это личное дело того ,кто заработал.

0  0
4.09.2018 10:21
- гость -

4.09.2018 10:05
- гость -
А это личное дело ребенка, на что он потратит свои заработанные деньги. И почему все лето? Телефон стоит не так дорого, чтобы прям упахиваться три месяца.

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