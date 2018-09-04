Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил министру просвещения России Ольге Васильевой запретить детям использовать в школах гаджеты, которые стоят более 5 тысяч рублей, сообщает "РИА Новости".
"Считаю, что гаджеты, которые используют современные российские школьники, по стоимости не должны быть дороже пяти тысяч рублей. Эту инициативу нужно внести в регламент школы — равенство учащихся в этой сфере пойдет им только на пользу", — пишет Чернышов в письме к Васильевой.
Депутат пояснил, что, по его мнению, дорогие мобильные устройства (телефоны, "умные" часы, планшеты и другие) подчеркивают социальное расслоение в обществе, заставляя детей из необеспеченных семей чувствовать себя ущемленными в своих правах, поскольку не каждый родитель может позволить себе купить своему ребенку гаджет за 10-20 тысяч рублей.
"Я предполагаю, что эта ограничительная мера вызовет двойственную реакцию в обществе и понравится далеко не всем. Но я уверен в ее необходимости. Так дети смогут соревноваться не в том, чей смартфон или планшет дороже, а соперничать в человеческих качествах — уме, сообразительности, чувстве юмора и так далее. А чтобы все время быть на связи с родителями, детям достаточно простого кнопочного телефона", — подчеркнул депутат.
Ранее президент России Владимир Путин затруднился прокомментировать позицию Васильевой, поддержавшей идею запрета гаджетов в школах, но пообещал обсудить с ней данный вопрос.
Комментарии
бред во всей красе
Социальное расслоение показывают зарплаты депутатов и рабочих на заводе, а так же выход на пенсию тех же рабочих и "держиморд", которые охраняют депутатов от рабочих, расслоение которых показывают их зарплаты.... В доме, который построил "Джек"...
Депутат пояснил, что, по его мнению, дорогие мобильные устройства (телефоны, "умные" часы, планшеты и другие) подчеркивают социальное расслоение в обществе, заставляя детей из необеспеченных семей чувствовать себя ущемленными в своих правах, поскольку не каждый родитель может позволить себе купить своему ребенку гаджет за 10-20 тысяч рублей.
Правительству с предводителем "вождем крас...х" необходимо решать проблемы расслоения в обществе!!!.
Судя что пишут по тексту: Потом будет - не ходить в школу в костюме за 500 $ и т.д.
Фактически мы признаем что РФ нищенская страна !!!
и будет спец комиссия оценочная, с требованием чеков с покупки телепона
А элитная недвижимость депутатов, министров, членов правительства и прочих "слуг народа",как в России так и за границей не подчеркивает социальное расслоение в обществе? ЗАПРЕТИТЬ!!!
4.09.2018 09:19
- гость -
4.09.2018 09:29
гость
+100500
Детки депутатов и чиновников поголовно за границей учатся в дорогостоящих частных школах, с детства летают на частных самолётах и имеют столько предметов роскоши, сколько простой россиянин за всю жизнь не заработает! Как говориться: и эти люди запрещают нам в носу ковыряться!
Ну что, хлебнули достаточно? Наелись жувачками и джинсами? В голове настаёт просветление? Коммунисты-то нам правду говорили о капитализме, теперь-то доходит?
Так дети смогут соревноваться не в том, чей смартфон или планшет дороже, а соперничать в человеческих качествах — уме, сообразительности, чувстве юмора и так далее.
но успешную карьеру дети сделают по сословному принципу ))
неофеодализм однака...
Гм... ну вот поработал лето старшеклассник, купил себе на свои, не на родительские телефон - какой захотел. И? За-пре-тить! На планшет, помимо прочего, еще и учебники можно закачать, чтобы не таскать с собой пудовый портфель. Не? Давайте вообще все запретим, введем для всего населения форму не дороже тысячи, и т. д.
ну вот поработал лето старшеклассник, купил себе на свои
пахать все лето что бы купить очередную фигню это конечно правильно
10:05
А почему нет-то? . Купить побрякушку или вложить в акции Газпрома - это личное дело того ,кто заработал.
4.09.2018 10:05
- гость -
А это личное дело ребенка, на что он потратит свои заработанные деньги. И почему все лето? Телефон стоит не так дорого, чтобы прям упахиваться три месяца.