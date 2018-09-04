Банкоматы перестали принимать купюры в 5000 из-за вброса фальшивок

Российские банки из-за вброса в банкоматы фальшивых купюр номиналом 5 тысяч рублей потеряли миллионы рублей, вследствие чего было принято решение приостановить прием таких купюр, пишут "Ведомости".

По сведениям издания, производитель банкоматов — NCR — разослал банкам предупреждение о крупном мошенничестве на прошлой неделе. Вбросы осуществлялись в автоматы, оснащенные старыми устройствами проверки купюр.

Отмечается, что речь идет об убытках в несколько миллионов рублей на банк. Однако о каких банках идет речь, не уточняется.

Представитель одного из банков сообщил, что поиск мошенников будет затруднен, поскольку крайне сложно определить, на какую карту зачислены фальшивые купюры. Придется отсматривать записи видеокамер.

В связи с этим многие банки по рекомендации NCR временно приостановили прием пятитысячных купюр в ненадежные банкоматы.

По информации газеты, уязвимость была обнаружена менее чем на 5% банкоматов Московского кредитного банка. Альфа-банк нашел у себя всего 18 незащищенных моделей и тут же прекратил для них прием наличных. Банк "Открытие" также перестал принимать купюры в 5 тысяч в 36 банкоматах NCR в московском регионе. В Промсвязьбанке и "Почта банке" изданию сказали, что никаких ограничений не вводили. В Сбербанке от комментариев отказались.