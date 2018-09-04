Радио DFM начало свое вещание во втором по величине городе Алтайского края — Бийске. Вещание новой для наукограда радиостанции осуществляется на частоте 106.6 FM.

DFM — это радиостанция, круглосуточно создающая и поддерживающая хорошее настроение своей яркой, прогрессивной и интересной музыкой разных направлений.

DFM в Бийске входит в состав Медиагруппы FM-Продакшн, которая включает в себя уже 28 радиостанций в Алтайском крае и Республике Алтай.

Что касается основы эфира, то ее составит ретрансляция московской программы. Также ежедневно в эфире будет выходить местная программа по заявкам и прогноз погоды каждый час.

В Барнауле же DFM звучит с 2006 года. Молодежную радиостанцию ждали, и она оправдала надежды. Музыка в исполнении самых популярных диджеев сразу завоевала популярность не только у молодежи, но и у слушателей зрелого возраста.