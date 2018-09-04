Против пенсионной реформы готовы протестовать более половины россиян

"Левада-центр" изучил отношение россиян к пенсионной реформе, готовность протестовать против нее и выяснил их позицию на случай проведения референдума по вопросу повышения пенсионного возраста, пишет РБК.
Согласно итогам опроса, 53% респондентов утвердительно и 42% отрицательно ответили на вопрос о готовности лично присоединиться к протестам против повышения пенсионного возраста в своих населенных пунктах.
В июле большая часть респондентов (53%) сомневалась в готовности присоединиться к протестам, 37% скорее вышли бы на улицы. За месяц снизилось число не определившихся с ответом — с 9 до 5%.
Опрошенные пенсионеры, которых реформа уже не затронет, менее склонны к участию в протестных акциях. В этой возрастной категории 44% готовы в них участвовать против 58% из тех, кто не достиг пенсионного возраста.
Отмечается, что уровень протестных настроений зависит как от возраста, так и от политических предпочтений: среди поддерживающих "Единую Россию" на протесты готовы выйти 44%, в то время как среди электората ЛДПР — 71%, КПРФ — 59%.
Опрос был проведен 23-30 августа по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения. Были опрошены 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах 52 регионов.
Комментарии
Только глупые люди не понимают почему будет пенсионная реформа.
Ну ты то умный..
Так легче отобрать вашу собственность, нет работы, долги и если хилый сразу в гроб, сохранив здоровье чтоб, принимайте утром обтирание.
А 56% это уже пенсионеры?
"Среди поддерживающих "Единую Россию"..."
А ее еще кто-нибуудь поддерживает? У всех уже скулы сводит, когда слышат про ЕР
Опрошенные пенсионеры, которых реформа уже не затронет, менее склонны к участию в протестных акциях
Затронет наших детей и внуков. А "менее склонны" - потому что смысла нет.
Царь сказал, что пенсий в 60 лет не будет. А у тех кто стажа полного не имеет, то муж пол-70, женский - 65 лет.
Поддержим Владимир Владимировича и его начинания ( в Российской империи не было пенсий) Мы ВМЕСТЕ!
– мы не будем изымать сверходоходы олигархов ни в какой форме;
– мы не будем вводить прогрессивную шкалу налогообложения, принятую во всех странах;
– мы не будем возвращать деньги, выведенные в офшоры олигархами и чиновниками, в бюджет страны;
– мы не будем наказывать чиновников Пенсионного фонда потратившего сотни миллиардов пенсионных денег на строительство дворцов;
– мы не будем поддерживать отечественного производителя для возрождения отечественной экономики;
– мы считаем работу Правительства РФ, развалившего экономику страны, удовлетворительной;
– мы считаем работу Центрального банка, работающего с энтузиазмом против российского рубля, правильной;
– мы не будем возвращать народу право распоряжаться недрами своей земли;
– мы будем делать все для поддержки банков, используя для этого средства бюджета, вопреки голосу разума, что денег в бюджете нет на самые насущные нужды;
– мы будем наращивать производство вооружений, как основу защиты наших, олигархов и чиновников, достижений.
Выступления Путина в тезисах :
— Раньше народа было много
— Наша цель – долго платить вам больше
— Поэтому мы заплатим вам не сейчас, а потом
— Людей становится всё меньше
— 100 лет назад была война
— 30 лет назад был кризис
— Людей будет ещё меньше
— Поэтому денег будет всё меньше
— Раньше мы были бедны, и поэтому не могли не платить бедным
— Теперь мы стали богаты, и поэтому можем не платить бедным
— Мы все работали. И разбогатели. И накопили
— Мы вышли на рост и продолжаем богатеть
— И поэтому люди стали жить дольше
— У нас стало больше людей
— И поэтому денег не будет потому, что людей мало
— Но если мы не будем платить, то людей будет много
— У нас много денег в бюджете
— Но потом их не будет
— Потому, что людей много потому, что их всё-таки мало
— У нас нет инфляции
— Поэтому пенсионные накопления будут обесцениваться
— Мы не можем платить потому, что много лет вкладываем в бизнесы, недвижимость и проекты
— Если мы продадим эти недвижимость и проекты, то всё равно не сможем платить, т.к. то, во что мы вкладывали, ничего почти не стоит и продаётся за копейки. Вырученных денег хватит на пару месяцев пенсионных платежей
— Поэтому мы не будем платить вам. А будем вкладывать ваши деньги в то, что ничего не стоит. Иначе оно рухнет
— Если у нас не будет ресурсов, мы не сможем вам платить.
— И тогда у нас будут не получаться наши бизнесы и проекты
— Раньше я не хотел не платить вам
— Но теперь я должен это сделать
— Не буду платить мужчинам
— А женщинам буду не платить меньше, чем мог бы не платить
— Я буду не платить вам постепенно
— Но многим буду не платить уже совсем скоро
— Кроме тех, кто родит больше людей
— Потому что людей у нас мало, поэтому мы не можем платить
— И потому, что у нас их много, поэтому тоже мы не можем платить
— У нас нет безработицы
— Поэтому у нас людей на работу не берут
— И за это мы введём уголовную ответственность
— И все пройдут двухдневную диспансеризацию
— Мы не были раньше к этому готовы. Откладывать дальше действительно нельзя! Это было бы б
Ходил ранее, и пойду ещё.
ДЕПУТАТ - ЕДИНОРОС
НАШУ ПЕНСИЮ УНЕС.
Занимательная математика:
Интересно, как объясняется то, что пенсия человека рассчитывается на 19 лет, продолжительность жизни 70, а выход на пенсию - в 65. Т.е. в среднем, кроме того, что каждого грабят на размер пенсии за 5 лет (65-60=5), так еще и то, что выплачивается на пенсии, только 26% (5*100/19=26) от накопленного!!! Итого, при среднем размере пенсии, допустим, в 13тыс., 1 человека можно ограбить на сумму около ТРЕХ МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ!
Он нам не друг "ВВП"
Если честно за 18 лет правления вот таких говорунов, раз....ев. и вор...в. опостылела...