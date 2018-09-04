Фото: vk.com/incident22
Асфальт провалился под автомобилем накануне в центре Барнаула, сообщили очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул".
"По адресу: Никитина, 76а под автомобилем Toyota Vista провалился асфальт", — отмечает автор заметки.
Напомним, что также накануне на улице Антона Петрова под гаражом образовался громадный провал из-за подмытого грунта.
Комментарии
Ну явно виноват автомобиль, авто импортное, возможно вообще диверсия, надо искать следы СБУ Украины или (MI6)Великобритании
Между Короленко и Никитина на Красноармейском медленно и настырно проседает крайняя левая полоса (в сторону Колизея). Даже бордюр уже кокетливо изогнулся вдогонку яме. Тоже провалится? И на Тихонова возле профилактория есть прОклятое место - как ни кидают асфальт, все равно яма. Уже большая стала опять. Просто асфальт вниз уходит. Катаклизьм грядет, провалимся все?