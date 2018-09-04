Фото: vk.com/incident22

Асфальт провалился под автомобилем накануне в центре Барнаула, сообщили очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул".

"По адресу: Никитина, 76а под автомобилем Toyota Vista провалился асфальт", — отмечает автор заметки.

Напомним, что также накануне на улице Антона Петрова под гаражом образовался громадный провал из-за подмытого грунта.