Наталья Коростелева успешно опровергает утверждение, что женщина и сатира несовместимы. В своем творчестве она превосходит многих других писателей схожего жанра, что подтверждает множество премий за юмористические достижения. 8 октября звезда юмора выступит в барнаульской музкомедии с программой "СмехОсмотр", начало в 19:00 (6+).

"О произведениях Коростелевой зритель узнал из лучших монологов Степаненко и Петросяна. С ее пера сошли выступления, песни, сценки и другие номера большинства юмористов "Кривого зеркала". Недавно публика смогла лицезреть и актерский талант Натальи. Читая собственные произведения, она идеально вписывается в роль своего юмористического героя. Особенно нравится Коростелева женской публике – большая часть её рассказов ведётся о всевозможных приключениях прекрасной половины человечества", — рассказывают в концертно-театральном агентстве "Лига-Арт".