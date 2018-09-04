Полиция проверяет информацию об убийстве кошек шоу-театра "Котовасия"

Полиция города Благовещенска Амурской области проводит проверку информации о гибели 12 котов местного шоу-театра "Котовасия", сообщает "РИА Новости" со ссылкой на начальника отдела информации и общественных связей УМВД России по Амурской области.

"Информация была выявлена в ходе мониторинга социальных сетей, зарегистрирована, и сейчас идет проверка, по ее результатам будет принято процессуальное решение", — рассказала представитель полиции, уточнив, что проверка займет 3-7 суток.

Региональный портал "АСН 24" опубликовал информацию о том, что неизвестные убили 12 кошек-артистов, которые были временно размещены в уличных вольерах, пока в здании театра идет ремонт.

По данным издания, среди подозреваемых в расправе над животными — подростки, у которых ранее произошел конфликт с сотрудниками "Котовасии". Как пишет портал, член родительского комитета театра Ольга Арсентьева предположила, что дрессированных кошек могла загрызть собака, но запустить ее в вольер могли только люди.