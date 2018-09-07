13 октября во Дворце зрелищ и спорта выступит Ани Лорак, которая впервые приедет в Барнаул. Начало концерта в 19:00. Певица привезет в краевую столицу шоу DIVA, это будет музыкальная история о настоящей женщине.

В программе как любимые, так и совершенно новые песни. Над шоу DIVA работает международная команда профессионалов из Белоруссии, Украины, России, Чехии, Великобритании, Польши, Голландии и других стран. А зрителей ждут невероятные декорации, сцена-трансформер, робот-манипулятор и многое другое.