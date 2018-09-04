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Не прошло и месяца: река Пивоварка в Барнауле вновь стала белой

, ИА "Амител"
Состояние речки продолжает беспокоить горожан

Фото: youtube.com

Река Пивоварка, на изменение цвета которой в августе обращали внимание многие горожане, вновь стала белой.

Измененный цвет воды накануне зафиксировал на видео житель краевой столицы, который отметил, что Пивоварка и в нормальном своем состоянии не отличается особой чистотой.

По словам горожанина, в момент, когда он наблюдал за побелевшей рекой, вода пенилась и шла пузырями. Также барнаулец обратил внимание, что Пивоварка стала более полноводной.

Напомним, в августе этого года Пивоварка уже меняла цвет. Тогда специалисты Росприроднадзора и краевого минприроды отреагировали на сообщения горожан, провели исследование воды.

Было найдено место, откуда в реку стекала мутная жидкость. В ходе исследования в воде было зафиксировано содержание алюминия и титана.

В краевом министерстве природных ресурсов и экологии предполагали, что изменение цвета Пивоварки — дело рук ассенизаторов, которые совершают несанкционированные сбросы отходов.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

4.09.2018 10:59
- гость -

А какой штраф бы ожидал "Нову", будь это они виноваты?

10 т.р. или 100 т.р.?

0  0
4.09.2018 10:59
- гость -

Смиритесь.
Это не разрешимая для барнаульских сыщиков задача.
Вот до чего довела утечка умных людей в другие регионы.
Остались... кто остался, кто сидит и зарплату получает.

0  0
4.09.2018 10:59
- гость -

кто кого покрывает-то? какие ассенизаторы? Кроме новы больше некому. эта история как раз и началась с тех пор, как это предприятие начало свою деятельность.

0  0
4.09.2018 11:04
- гость -

нагло сливать в реку отходы. и всем всё равно.

0  0
4.09.2018 11:05
- гость -

Сотрудники Новы в открытую ржут над городскими властями, лепящими глупые отмазки

0  0
4.09.2018 11:06
- гость -

Система очистки промышленных стоков очень дорогая.
Простите и забудьте.

0  0
4.09.2018 11:12
- гость -

вот так просто уничтожают природу своими отходами, не думая как будут жить последующие поколения. С тех пор как сиюминутная прибыль стала главной целью, всё пошло под откос.

0  0
4.09.2018 11:12
- гость -

М-да, прокуратуре или СК возбудиться ни-ни, это же жопу от стула отрывать надо, проще экстремизм за мемасики вшпуливать

0  0
4.09.2018 11:19
- гость -

Несколько раз видели, как ассенизаторская машина сливала отходы в люк на углу улиц Бабуркина и Автотранспортная. И что с ними делать, куда на них заявлять? Мы можем сфотографировать их номера, и как они это делают, а дальше? Кто-то будет ими заниматься?

0  0
4.09.2018 11:24
Бабуля

Вот это показатель работы правоохранительных органов и прокураты..Природу губят периодически какие то ушлепки,а никто не может их найти..как будто иголка в стогу сена..

0  0
4.09.2018 11:31
- гость -

гость 11:19 - Несколько раз видели, как ассенизаторская машина сливала отходы в люк на углу улиц Бабуркина и Автотранспортная. И что с ними делать, куда на них заявлять? Мы можем сфотографировать их номера, и как они это делают, а дальше? Кто-то будет ими заниматься? - в минприроды краевое обратитесь. они ищут очевидцев. вот данные от минприроды - "В целях ускорения результативности оперативных мероприятий по установлению источников и авторов аналогичных сбросов, убедительная просьба к очевидцам, сообщать ориентиры привязки к местным условиям (адреса, номера транспортных средств, время) по телефону 29-67-68 (приемная)".

0  0
4.09.2018 11:54
- гость -

Я вам больше скажу, многие турбазы на берегу Катуни не тратятся на дорогое очистное оборудование и сбрасывают отходы напрямую в Катунь.

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4.09.2018 12:00
lawyer

Подумаешь в речке всё живое убить. Это же не лайк... Это показывает приоритеты настроек у государства.

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