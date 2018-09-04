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Река Пивоварка, на изменение цвета которой в августе обращали внимание многие горожане, вновь стала белой.

Измененный цвет воды накануне зафиксировал на видео житель краевой столицы, который отметил, что Пивоварка и в нормальном своем состоянии не отличается особой чистотой.

По словам горожанина, в момент, когда он наблюдал за побелевшей рекой, вода пенилась и шла пузырями. Также барнаулец обратил внимание, что Пивоварка стала более полноводной.

Напомним, в августе этого года Пивоварка уже меняла цвет. Тогда специалисты Росприроднадзора и краевого минприроды отреагировали на сообщения горожан, провели исследование воды.

Было найдено место, откуда в реку стекала мутная жидкость. В ходе исследования в воде было зафиксировано содержание алюминия и титана.

В краевом министерстве природных ресурсов и экологии предполагали, что изменение цвета Пивоварки — дело рук ассенизаторов, которые совершают несанкционированные сбросы отходов.