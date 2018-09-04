Фото: youtube.com
Река Пивоварка, на изменение цвета которой в августе обращали внимание многие горожане, вновь стала белой.
Измененный цвет воды накануне зафиксировал на видео житель краевой столицы, который отметил, что Пивоварка и в нормальном своем состоянии не отличается особой чистотой.
По словам горожанина, в момент, когда он наблюдал за побелевшей рекой, вода пенилась и шла пузырями. Также барнаулец обратил внимание, что Пивоварка стала более полноводной.
Напомним, в августе этого года Пивоварка уже меняла цвет. Тогда специалисты Росприроднадзора и краевого минприроды отреагировали на сообщения горожан, провели исследование воды.
Было найдено место, откуда в реку стекала мутная жидкость. В ходе исследования в воде было зафиксировано содержание алюминия и титана.
В краевом министерстве природных ресурсов и экологии предполагали, что изменение цвета Пивоварки — дело рук ассенизаторов, которые совершают несанкционированные сбросы отходов.
Комментарии
А какой штраф бы ожидал "Нову", будь это они виноваты?
10 т.р. или 100 т.р.?
Смиритесь.
Это не разрешимая для барнаульских сыщиков задача.
Вот до чего довела утечка умных людей в другие регионы.
Остались... кто остался, кто сидит и зарплату получает.
кто кого покрывает-то? какие ассенизаторы? Кроме новы больше некому. эта история как раз и началась с тех пор, как это предприятие начало свою деятельность.
нагло сливать в реку отходы. и всем всё равно.
Сотрудники Новы в открытую ржут над городскими властями, лепящими глупые отмазки
Система очистки промышленных стоков очень дорогая.
Простите и забудьте.
вот так просто уничтожают природу своими отходами, не думая как будут жить последующие поколения. С тех пор как сиюминутная прибыль стала главной целью, всё пошло под откос.
М-да, прокуратуре или СК возбудиться ни-ни, это же жопу от стула отрывать надо, проще экстремизм за мемасики вшпуливать
Несколько раз видели, как ассенизаторская машина сливала отходы в люк на углу улиц Бабуркина и Автотранспортная. И что с ними делать, куда на них заявлять? Мы можем сфотографировать их номера, и как они это делают, а дальше? Кто-то будет ими заниматься?
Вот это показатель работы правоохранительных органов и прокураты..Природу губят периодически какие то ушлепки,а никто не может их найти..как будто иголка в стогу сена..
гость 11:19 - Несколько раз видели, как ассенизаторская машина сливала отходы в люк на углу улиц Бабуркина и Автотранспортная. И что с ними делать, куда на них заявлять? Мы можем сфотографировать их номера, и как они это делают, а дальше? Кто-то будет ими заниматься? - в минприроды краевое обратитесь. они ищут очевидцев. вот данные от минприроды - "В целях ускорения результативности оперативных мероприятий по установлению источников и авторов аналогичных сбросов, убедительная просьба к очевидцам, сообщать ориентиры привязки к местным условиям (адреса, номера транспортных средств, время) по телефону 29-67-68 (приемная)".
Я вам больше скажу, многие турбазы на берегу Катуни не тратятся на дорогое очистное оборудование и сбрасывают отходы напрямую в Катунь.
Подумаешь в речке всё живое убить. Это же не лайк... Это показывает приоритеты настроек у государства.