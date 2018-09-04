Мусорим по-прежнему: куда пропал перерасчет из квитанций барнаульцев

Часть барнаульцев, получивших "коммунальные" квитанции за август, оказались в недоумении: вопреки ранее звучавшим обещаниям, перерасчет платы за мусор (строка "вывоз и утилизация ТБО") не нашел отражения в документе. Как удалось выяснить порталу Amic.ru, в числе тех компаний, кто не смог своевременно внести изменения, оказались "Экотрест", "Экосоюз", "Приоритет"; "Спецмонтаж", "ГринСити", "Механизатор", "Благоустройство-2" и др.

Напомним, в январе жители Барнаула начали платить за вывоз и утилизацию мусора больше, причем почти на 80%. Это было связано с тем, что в тариф, по которому барнаульский полигон принимал отходы, включили еще и так называемую плату за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС). Однако уже в июне правительство РФ уменьшило в 7 раз ставку платы за НВОС, причем документ получил обратную силу и стал распространяться на отношения, возникшие с января 2018 года.

Таким образом, перерасчет должен затронуть семь месяцев текущего года — с января по июль. При этом жители благоустроенных квартир до сих пор платят за вывоз мусора по 71,77 рубля с человека. Таким образом, семья из четырех человек в месяц отдавала 287,08 рубля. Если же речь шла о частных домах и неблагоустроенных квартирах, то такая плата равнялась 104,92 рубля за человека.

Теперь же в расчете на одного человека в многоквартирном доме новая сумма составляет 44,87 рубля в месяц, для частного сектора — 67,05 рубля с проживающего. То есть, например, семья из четырех человек, живущая в квартире, переплатила за январь-июль около 750 рублей.

Между тем, по данным источников ИА "Амител" , далеко не все компании сделали перерасчет. Единственным, кто пошел на такой шаг в конце августа, стал "Эко-Комплекс". Остальные предпочли отложить бремя возвращения денег, а точнее, перерасчет с нулем в соответствующей графе, на сентябрь. Чем вызвано такое промедление — не очень понятно.

Тем более что о грядущих изменениях в законодательстве стало известно еще в середине августа, тогда же "ВЦ ЖКХ" разработал механизм перерасчета платы за данную услугу, причем все должно происходить автоматически.