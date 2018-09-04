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Три человека стали жертвами несчастных случаев во время открытия летне-осенней охоты на пернатую дичь в Алтайском крае, проинформировали в пресс-службе регионального минприроды.

"На открытии летне-осенней охоты текущего года зафиксированы три трагических события. Один человек стал жертвой неосторожности обращения с оружием, оказавшись на линии огня, двое мужчин утонули", — отмечают в ведомстве.

В минприроды добавляют, что Алтайский край все больше становится привлекательным для охотников со всего Сибирского федерального округа. В текущем сезоне выдано разрешений на 10-15% больше, чем в 2017 году.

По словам временно исполняющего обязанности заместителя министра природных ресурсов и экологии Алтайского края Максима Катернюка, вместе с этим в регионе растет количество нарушений правил охоты.

По результатам рейдовых мероприятий выявлено более 80 административных правонарушений, с помощью Росгвардии, плодотворное взаимодействие с которой началось с текущего года, изъято 36 единиц незаконно используемого огнестрельного оружия. Эти цифры на 10-15 % выше прошлогодних показателей по причине отмеченного наплыва охотников из других регионов.

Очень часто причиной несчастных случаев является неопытность начинающих охотников.