Вторник, 4 Сентябрь, 14:10

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Спецпроекты

Форум

$ 67,74
€ 78,64
495349
16°
Обь
106см -1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День города-2018Выборы губернатора Алтайского края - 2018Дорожный ремонт - 2018
Новости

Япония направила России протест из-за мероприятий на Курилах

, ИА "Амител"
По словам генсекретаря японского правительства, протест России был передан 3 сентября

Фото: zimaletoff.ru

Японские власти по дипломатическим каналам передали России протест из-за проведения мероприятий в честь окончания Второй мировой войны на четырех островах Южных Курил, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на генсекретаря японского правительства Ёсихидэ Сугу.

"Что касается усиления российских вооружений на четырех северных островах, то это не совпадает с позицией нашей страны, и мы различными способами заявляем протест", — сказал Сугу.

По его словам, японская сторона передала протест России 3 сентября.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

4.09.2018 12:33
- гость -

В войне проиграли, чего уж теперь протестовать.

0  0
4.09.2018 13:32
- гость -

А кого это волнует...

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< сентябрь 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
14:04
Часы за миллион рублей заметили у главы Пенсионного фонда РФ 0
13:49
Барнаулец украл в торговом центре куртку и по-быстрому продал ее 0
13:33
Пенсионному фонду перечислят из бюджета 10 трлн рублей 1
13:23
Явка в 79%: на выборах губернатора Алтая стартовало досрочное голосование 8
13:12
Ушла из дома и не вернулась: под Барнаулом пропала пожилая женщина 0
13:04
Соловьев ответил критикам его новой передачи "Москва. Кремль. Путин" 11
12:53
Комиссию для оценки готовности города к зиме отправили в Камень-на-Оби 17
12:41
Драму "Роковое наследство" в Барнауле покажут Вера Алентова и Петр Красилов 0
12:34
Погода шепчет: когда барнаульцам ждать тепла в своих квартирах 0
12:22
Япония направила России протест из-за мероприятий на Курилах 2
12:14
Расписание автобуса №104ю изменят в Барнауле 0
12:03
РПЦ обеспокоена участием Шнурова и Басты в качестве наставников в "Голосе" 16
11:49
Барнаульцев предупреждают об отключении светофоров на трех перекрестках 0
11:33
Полиция проверяет информацию об убийстве кошек шоу-театра "Котовасия" 3
11:26
Три человека стали жертвами несчастных случаев во время охоты на Алтае 5
11:15
Мусорим по-прежнему: куда пропал перерасчет из квитанций барнаульцев 1
11:04
Минтруд предложил штрафовать должностных лиц за нарушение прав инвалидов 1
10:48
Не прошло и месяца: река Пивоварка в Барнауле вновь стала белой 15
10:33
Против пенсионной реформы готовы протестовать более половины россиян 17
10:22
Автомобиль с шерстяным покрытием замечен в Барнауле 2
10:11
Асфальт "ушел из-под колес" автомобиля в центре Барнаула 3
10:02
Минюст призвал ужесточить контроль за иностранными программами борьбы с ВИЧ 0
09:49
Путепровод на трассе под Барнаулом перекроют на три часа 4 сентября 0
09:34
Банкоматы перестали принимать купюры в 5000 из-за вброса фальшивок 2
09:21
Радио DFM начало свое вещание в Бийске на частоте 106.6 FM 0
09:14
Школьникам могут запретить носить в школу гаджеты дороже пяти тысяч рублей 30
09:03
Минпромторг желает расширить список запрещенной к закупкам медтехники 10
08:53
Порошенко добавит в Конституцию Украины стремление страны войти в ЕС и НАТО 4
08:45
563 слова в минуту: в чем польза скорочтения и где этому учат в Барнауле 3
08:35
Минобороны собралось вернуть в армию замполитов для идей и убеждений 16
08:33
Ненаучный анализ: размышления барнаульского учителя о своей профессии 5
08:24
"Мы из СССР": в Барнауле пройдет шоу с участием звезд 70-80-х годов 1
08:17
Международный фестиваль деревянной скульптуры стартовал на Алтае 0
08:07
Импортные лекарства предложили выпускать на рынок без исследований в России 3
07:50
Квартиру с эксклюзивной перепланировкой продают в Барнауле за 7,2 млн руб. 3
07:34
Жгучая и ароматная: готовим самую классическую хреновину 3
07:22
Никто не извинился: житель Алтая с донорским сердцем о своей "смерти" в СМИ 10
07:03
Мэрия ищет инвесторов для строительства канатной дороги к Нагорному парку 34
07:01
Символ эпохи и голос поколения: фото восхитительной Бейонсе 3
07:00
Выгодно купить участок под строительство дома близко к транспорту? Реально! 0
06:48
Кто такой финансовый омбудсмен и по каким вопросам к нему обращаться 0
06:32
Какие звезды театра и шоу-бизнеса посетят Барнаул в сентябре и октябре 1
06:23
День города – 2013: как отмечали главный праздник Барнаула пять лет назад 0
06:14
Погода начнет меняться в Алтайском крае 4 сентября 0
06:01
Привыкли к шубам: в мэрии объяснили низкий интерес к улице Мало-Тобольской 46
05:12
Специалисты ФСБ помогут в расследовании убийства главы ДНР в Донбассе 0
04:08
Российский протоиерей призвал считать пенсию "даром Божьим" 52
03:05
Итальянская актриса захотела получить российское гражданство 0
02:07
Дзюба будет капитаном российской сборной на сентябрьских матчах 0
01:06
Рогозин сообщил о следах "скольжения сверла" по обшивке ракеты "Союз" 2
00:14
Появились подробности нападения на российского военкора в Донецке 0

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.