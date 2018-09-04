Япония направила России протест из-за мероприятий на Курилах

Японские власти по дипломатическим каналам передали России протест из-за проведения мероприятий в честь окончания Второй мировой войны на четырех островах Южных Курил, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на генсекретаря японского правительства Ёсихидэ Сугу.

"Что касается усиления российских вооружений на четырех северных островах, то это не совпадает с позицией нашей страны, и мы различными способами заявляем протест", — сказал Сугу.

По его словам, японская сторона передала протест России 3 сентября.