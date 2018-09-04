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РПЦ обеспокоена участием Шнурова и Басты в качестве наставников в "Голосе"

, ИА "Амител"
А ведь телевидение должно выполнять просветительскую функцию, отметил представитель РПЦ

Фото: youtube.com

В РПЦ обеспокоены участием артистов Сергея Шнурова и Басты в качестве наставников в вокальном телешоу "Голос", сообщает "Эхо Москвы".

Как заявил в эфире телеканала "Спас" представитель Московской Патриархии Александр Щипков, лидер группы Ленинград Шнуров и рэпер Василий Вакуленко - "талантливые" люди", но у них "очень сильно хромает качество языка".

Представитель РПЦ пояснил, что имеет в виду не только матерную лексику, которой пользуются музыканты, но и "вообще их тексты и разговоры на публике".

"Может быть, это стилистика такая. Может быть, это образы у них такие. В общем, посмотрим, что из этой затеи получится", — добавил Щипков.

А ведь телевидение должно выполнять просветительскую функцию, и ее никто не отменял, отметил представитель РПЦ.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

4.09.2018 12:18
- гость -

В качестве наставников больше подойдут епископы отец Тихон и отец Варсонофий

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4.09.2018 12:19
Filin

это в Союзе было просветительским, а ныне тв ханжеское

0  0
4.09.2018 12:20
Для РПЦ

Не убивайте во мне веру в Бога. Опомнитесь.

0  0
4.09.2018 12:24
- гость -

А почему попы вмешиваются в светскую жизнь страны - это не экстремизм, придерживаться таких крайних взглядов и порочить определенную социальную группу?

0  0
4.09.2018 12:29
- гость -

Кастинг участников шоу проводить только с представителями РПЦ

0  0
4.09.2018 12:38
- гость -

их какое дело?

0  0
4.09.2018 12:39
- гость -

Чувствуете как РПЦ начало говорить вам что хорошо и плохо. Это мракобесие чувствуя защиту государства с уголовными законами о оскорблении чувств верующих ещё покажет на что готово. Почему нет закона о закона о оскорблении чувства атеиста?

0  0
4.09.2018 12:54
- гость -

Лучше пусть обеспокоятся увлечением случаев пьяных ДТП с участием священников....

0  0
4.09.2018 12:56
- гость -

Закона об оскорблении чувств атеиста нет и не будет - ибо это именно мы избираем в Думу таких представителей, которые наши интересы не представляют...

0  0
4.09.2018 13:01
Иsтина

Так может все таки создать партию Атеистов России???

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4.09.2018 13:07
Грантштейн

Два момента:
1. Не дело РПЦ волноваться относительно ТВ-шоу. Оно их никоим образом не касается.
2. Какое дело СМИ до того, что представители РПЦ говорят на своём ТВ-канале Спас? Это их канал, чего хотят там, то и говорят. Люди, которым поровну РПЦ, также не смотрит и канал Спас.

Итог: и РПЦ, и СМИ достойны друг друга, и одинаково антиполезны простым людям.

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4.09.2018 13:09
- гость -

Иsтина...Так может все таки создать партию Атеистов России?

Я всеми частями (да, ВСЕМИ) ЗА!!!

Предлагаю АМИК сделать голосовалку: хотите чтобы рпц вмешивалась в светскую жизнь общества или нет. Ну, или ещё как-то.

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4.09.2018 13:20
- гость -

4.09.2018 13:07
Грантштейн
рпц растет и развивается после советской ямы, и набирает обороты вероятно до уровня царского режима, когда будет говорить вам и вашим детям как одеваться, куда ходить, где учиться, что говорить и не говорить. Это первые ласточки.

уголовные дела за репосты - для вас это норма?

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4.09.2018 13:33
Шнур

Здесь нужна какая-то сноровка,
Чтоб не забухать, не заколоться.
Пенсионный возраст, как морковка,
Перед осликом, что кружит у колодца.
Не достичь его, как горизонта.
Ты к нему, а он совсем не ближе.
Не спасёт позитивизм Огюста Конта.
Дайте водки и две пачки сижек.
Пьяненький уже сижу у сквера.
Жизнь прекрасна, хоть не умирай!
Пенсионный возраст — это вера,
Как загробный мир, как ад и рай!

Что не так с текстом?

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4.09.2018 14:00
dirserver

Так это ж вроде музыкальное шоу.
Было бы литературное - тады ой.
На худой конец не накинешь платок - можно Татьяну Толстую пригласить и её сына Артемия Татьяновича. У них по части качества языка нормуль.

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4.09.2018 14:06
Грантштейн

4.09.2018 13:20
- гость -
Ни вы, ни я при царях не жили. Поэтому про уровень РПЦ тех лет рассуждать бесперспективно.
Что касается настоящего, то по Конституции РФ светское государство. И не дело РПЦ вмешиваться в светские вопросы.
С другой стороны - вот зачем интересоваться что там священники РПЦ обсуждают на своем канале Спас? Ну обсудили они в своем кругу Шнура, и что? Это кому то еще интересно кроме них самих и их верующей аудитории? Вот мне как до этой новости было плевать как они относятся к Шнуру, так и после.

Про уголовные дела за репосты: уже объяснял, поясню еще раз. Есть УК РФ, есть нормы, они общеизвестны и обеупотребимы. Их нарушать нельзя.
Считаю ли лично я это достойным УК? Как говорят англичане - ит депендс (это зависит от). Возможно срока это и не стоит, но серьезный штраф - вполне. Ибо сейчас выросло целое поколение, которое думает, что в интернете всё возможно, и отвечать за свои слова и поступки не надо.

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