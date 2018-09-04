В РПЦ обеспокоены участием артистов Сергея Шнурова и Басты в качестве наставников в вокальном телешоу "Голос", сообщает "Эхо Москвы".

Как заявил в эфире телеканала "Спас" представитель Московской Патриархии Александр Щипков, лидер группы Ленинград Шнуров и рэпер Василий Вакуленко - "талантливые" люди", но у них "очень сильно хромает качество языка".

Представитель РПЦ пояснил, что имеет в виду не только матерную лексику, которой пользуются музыканты, но и "вообще их тексты и разговоры на публике".

"Может быть, это стилистика такая. Может быть, это образы у них такие. В общем, посмотрим, что из этой затеи получится", — добавил Щипков.

А ведь телевидение должно выполнять просветительскую функцию, и ее никто не отменял, отметил представитель РПЦ.