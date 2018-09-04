В РПЦ обеспокоены участием артистов Сергея Шнурова и Басты в качестве наставников в вокальном телешоу "Голос", сообщает "Эхо Москвы".
Как заявил в эфире телеканала "Спас" представитель Московской Патриархии Александр Щипков, лидер группы Ленинград Шнуров и рэпер Василий Вакуленко - "талантливые" люди", но у них "очень сильно хромает качество языка".
Представитель РПЦ пояснил, что имеет в виду не только матерную лексику, которой пользуются музыканты, но и "вообще их тексты и разговоры на публике".
"Может быть, это стилистика такая. Может быть, это образы у них такие. В общем, посмотрим, что из этой затеи получится", — добавил Щипков.
А ведь телевидение должно выполнять просветительскую функцию, и ее никто не отменял, отметил представитель РПЦ.
Комментарии
В качестве наставников больше подойдут епископы отец Тихон и отец Варсонофий
это в Союзе было просветительским, а ныне тв ханжеское
Не убивайте во мне веру в Бога. Опомнитесь.
А почему попы вмешиваются в светскую жизнь страны - это не экстремизм, придерживаться таких крайних взглядов и порочить определенную социальную группу?
Кастинг участников шоу проводить только с представителями РПЦ
их какое дело?
Чувствуете как РПЦ начало говорить вам что хорошо и плохо. Это мракобесие чувствуя защиту государства с уголовными законами о оскорблении чувств верующих ещё покажет на что готово. Почему нет закона о закона о оскорблении чувства атеиста?
Лучше пусть обеспокоятся увлечением случаев пьяных ДТП с участием священников....
Закона об оскорблении чувств атеиста нет и не будет - ибо это именно мы избираем в Думу таких представителей, которые наши интересы не представляют...
Так может все таки создать партию Атеистов России???
Два момента:
1. Не дело РПЦ волноваться относительно ТВ-шоу. Оно их никоим образом не касается.
2. Какое дело СМИ до того, что представители РПЦ говорят на своём ТВ-канале Спас? Это их канал, чего хотят там, то и говорят. Люди, которым поровну РПЦ, также не смотрит и канал Спас.
Итог: и РПЦ, и СМИ достойны друг друга, и одинаково антиполезны простым людям.
Иsтина...Так может все таки создать партию Атеистов России?
Я всеми частями (да, ВСЕМИ) ЗА!!!
Предлагаю АМИК сделать голосовалку: хотите чтобы рпц вмешивалась в светскую жизнь общества или нет. Ну, или ещё как-то.
4.09.2018 13:07
Грантштейн
рпц растет и развивается после советской ямы, и набирает обороты вероятно до уровня царского режима, когда будет говорить вам и вашим детям как одеваться, куда ходить, где учиться, что говорить и не говорить. Это первые ласточки.
уголовные дела за репосты - для вас это норма?
Здесь нужна какая-то сноровка,
Чтоб не забухать, не заколоться.
Пенсионный возраст, как морковка,
Перед осликом, что кружит у колодца.
Не достичь его, как горизонта.
Ты к нему, а он совсем не ближе.
Не спасёт позитивизм Огюста Конта.
Дайте водки и две пачки сижек.
Пьяненький уже сижу у сквера.
Жизнь прекрасна, хоть не умирай!
Пенсионный возраст — это вера,
Как загробный мир, как ад и рай!
Что не так с текстом?
Так это ж вроде музыкальное шоу.
Было бы литературное - тады ой.
На худой конец
не накинешь платок- можно Татьяну Толстую пригласить и её сына Артемия Татьяновича. У них по части качества языка нормуль.
4.09.2018 13:20
- гость -
Ни вы, ни я при царях не жили. Поэтому про уровень РПЦ тех лет рассуждать бесперспективно.
Что касается настоящего, то по Конституции РФ светское государство. И не дело РПЦ вмешиваться в светские вопросы.
С другой стороны - вот зачем интересоваться что там священники РПЦ обсуждают на своем канале Спас? Ну обсудили они в своем кругу Шнура, и что? Это кому то еще интересно кроме них самих и их верующей аудитории? Вот мне как до этой новости было плевать как они относятся к Шнуру, так и после.
Про уголовные дела за репосты: уже объяснял, поясню еще раз. Есть УК РФ, есть нормы, они общеизвестны и обеупотребимы. Их нарушать нельзя.
Считаю ли лично я это достойным УК? Как говорят англичане - ит депендс (это зависит от). Возможно срока это и не стоит, но серьезный штраф - вполне. Ибо сейчас выросло целое поколение, которое думает, что в интернете всё возможно, и отвечать за свои слова и поступки не надо.