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Светофоры не будут работать на трех перекрестках в Барнауле во вторник, 4 сентября, сообщает пресс-центр городской администрации.

В мэрии отмечают, что объекты дорожной инфраструктуры временно не будут функционировать из-за плановых ремонтных работ.

Отключения светофоров проводятся 4 сентября на следующих участках дорожной сети:

пересечение проспекта Красноармейского с улицей Партизанской (с 13:00 до 16:30);

проспект Красноармейский, 58 (с 13:00 до 16:30);

пересечение проспекта Комсомольского с улицей Партизанской (с 09:00 до 16:30).

Участников дорожного движения просят соблюдать требования дорожных знаков.