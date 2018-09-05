Фото: Amic.ru, Екатерина Смолихина

Евгения Капышева уже много лет обучает детей карате в барнаульском клубе "Адреналин". До этого она много лет занималась вокалом, могла бы выступать на шоу "Голос", но бросила все и ушла заниматься спортом. За короткий срок Евгения сумела добиться высочайших показателей, стать кандидатом в мастера спорта, получить черный пояс (второй дан) по карате-кекусинкай. Amic.ru поговорил с ней о любви к единоборствам, клубе "Адреналин" и о том, как быть хорошим педагогом. Наша встреча прошла в уютном кафе "Крем".

- Вы пришли в спорт довольно поздно — в 20 лет. Как удалось достичь таких высоких показателей за столь короткий срок?

- В 2005 году впервые пришла на соревнования поболеть за своего племянника, который занимался карате. Настолько впечатлила зрелищность, бои, дух соревнований, когда мужчины начинали драться друг с другом. Это завораживало. Смотрела и думала в тот момент: "Я тоже так хочу". Потом начали выступать женщины, девушки, дети, и я решила, что завтра запишусь на тренировки и овладею всеми навыками. Как сейчас помню – занималась в спортивном комплексе "Обь". Тогда не было комфортных условий, и мы фактически тренировались на деревянном полу. Получали синяки, травмы, но тренировки не бросила. Было огромное желание доказать, что я могу овладеть боевыми искусствами. Это уже сейчас в моем клубе "Адреналин" созданы все условия для занятия детей: мягкое и удобное татами, настенные макивары, боксерские мешки. Есть даже батут, на котором отрабатываются некоторые упражнения, а также разнообразные палки, пады, подушки для отработки и прочий спортивный инвентарь.

- А до этого чем занимались?

- А до этого я училась в Алтайском государственном техническом университете и пела. Выступала с 2002 года с вокальной студией "Прелюдия". Это было замечательное время. Однако я оканчивала вуз, и мне пришлось даже поступить в магистратуру, чтобы ещё немного попеть. Когда-нибудь все заканчивается, и надо было определяться в жизни. К тому времени я начала тренировать детей. В 2008 году у меня уже был зеленый пояс по карате. Настолько впечатлили победы моих воспитанников на различных соревнованиях, что не могла все это просто бросить. В итоге хобби переросло в работу, которая приносит удовольствие.

- В мировом спорте часто бывает, когда выдающиеся спортсмены оказываются не самыми лучшими педагогами. В какой момент вы почувствовали, что у вас получается тренировать детей?

- Карате основано на том, что нужно каждый день тренироваться и самосовершенствоваться. Благодаря спорту я поняла, что хочу поделиться с детьми тем, чему сама научилась за долгие годы. Об этом думаю и сегодня, хотя у меня уже черный пояс (второй дан), но все равно сомневаюсь, все ли делаю хорошо. При этом два года назад я получила сертификат тренера по карате, специально отучилась в педагогическом вузе, окончив его с красным дипломом.

- Как удалось получить черный пояс всего за 6 лет? Это невероятно короткий срок.

- На самом деле, когда человек задается целью, он готов свернуть горы на своем пути. Так произошло и со мной: не пропускала ни одной тренировки. Было желание делать все, достичь поставленной цели. Был момент, когда я думала остановиться на коричневом поясе. Как раз был переломный момент: окончила вуз, надо было определяться с работой и понимать, как зарабатывать на жизнь. Поддержал тренер. Он сказал: "Неужели ты на этом хочешь остановиться?". Я поняла в тот момент, что нужно получать черный пояс, и достигла поставленной цели в довольно короткий срок.

- А чем круто именно карате, а не другие виды единоборств?

- Я пришла в карате не самым уверенным в себе человеком. Но где-то оно меня закалило и открыло внутренний потенциал, что я не просто 20-летняя слабенькая девочка, а что могу сделать себя. Многие люди проявляют себя в разных видах спорта, но есть определенная вершина, на которую человек взбирается. Пусть это будет карате, футбол, бодибилдинг, но каждый хочет достичь в нем максимума. Спорт позволил мне стать более "раскомплексованным" человеком, уверенным в себе. Я хотела доказать, что женщины не слабее мужчин, что мы можем коня на скаку остановить, в горящую избу войти. Это проявление моего боевого духа помогло найти друзей по всей России.

- Как навыки карате вам помогают в обычной жизни?

- Прежде всего, принимать решения. Бой на татами проходит всего две минуты. За это время один спортсмен может другого нокаутировать по щелчку пальцев. Необходимо принимать решение каждую секунду, быть постоянно сосредоточенным. Это состояние приходит и в твою обычную жизнь. Даже сейчас мы с вами разговариваем, я никогда раньше не давала интервью, но мне нужно быть сосредоточенной, суметь сходу ответить на любой вопрос.

- Знаете, дядя Бен говорил Питеру Паркеру в "Человеке-пауке" о том, что если в тебе больше силы — значит, больше и ответственности. Некоторые навыки могут навредить людям в обычной жизни.

- Этому мы как раз учим детей на моих тренировках. Если ко мне подошел ребенок, его обижают, то моя задача — научить его защищать себя, почувствовать, что он не слабак. Понимаете, сила любого человека в его голове. Кулаки уже второстепенны. Наша задача как взрослых - помочь детям измениться духовно и преуспевать в жизни. Сильный человек никогда не будет злым и агрессивным, он всегда будет добрым.

Для того, чтобы научиться понимать основные принципы карате, у нас в клубе "Адреналин" существуют группы начальной подготовки. До первого класса ребята приходят и занимаются не карате, а общей физической подготовкой —выполняют элементарные упражнения, отжимания, приседания, также занимаемся растяжкой и дисциплиной. На каждой тренировке изо дня в день мы говорим с детьми, в какой ситуации можно применять свою силу, а в какой нельзя. Если ребенок приходит слабохарактерный, неуверенный в себе, то рассказываю примеры из своей жизни, как изменить в себе это. Никогда не нужно применять силу первым, карате учит уходить от конфликтов. Например, раньше многие мастера боевых искусств решали, кто из них одержал победу в бою, исходя из взгляда. Ты не должен проявлять агрессию, но если сложилась ситуация, в которой речь идет о защите твоей жизни – ты должен постоять за себя. Надеюсь, таких ситуаций не возникнет, но для этого мы и учим детей.

- Как возник спортивный клуб "Адреналин" в вашей жизни и как клуб живет сегодня?

- Этот клуб создал мой муж Валерий Юрьевич Матвеев. К сожалению, 2,5 года назад его не стало. Все обязанности по ведению клуба "Адреналин" упали на мои плечи. Я никогда не стремилась иметь собственный клуб. Долгое время у нас не было собственного помещения, и в 2012 году у нас появилась своя точка на Короленко, 75. Сейчас у нас стабильно занимаются порядка 70 детей. Стоимость нашего месячного абонемента составляет 2200 рублей. Это около 12-13 занятий в месяц. Все группы разделены по возрастам. Сначала общая физическая подготовка, потом дети начальной школы. Дальше у нас занимаются старшие ребята. Мы очень много проводим различных выездов и сборов в Горном Алтае. Родители могут не беспокоиться, заниматься своими делами, когда их дети находятся под присмотром. Также каждый год в Барнауле мы устраиваем показательные выступления, на которых дети, например, разбивают различные предметы незащищенными частями тела. В японской культуре это обозначают термином "тамешивари". Ломаем деревянные доски, кирпичи и даже газобетонные блоки.

- Сильное ли влияние оказали гаджеты и компьютерные игры на интерес детей к карате?

- Дети стали склоняться к небоевым видам спорта. Они больше проявляют себя в компьютерных, выплескивают свою агрессию в таких играх, как Mortal Kombat. Им интереснее, лежа на диване, побеждать кого-то, чем в реальной жизни пойти и заняться спортом. Это большая проблема. Гаджеты все больше отдаляют детей от спорта. Они стали мягче, более слабохарактерными. Родители хотят оторвать их от компьютера, где-то воплотить свои желания, потому что сами не достигли каких-то высот. Тогда важно начинать заниматься в игровой форме и очень дозированно, работая параллельно со своим телом, приучать к порядку, организованности, самодисциплине, терпению, развивать силу воли, чувство справедливости, доброты, благородства.

- Что самое главное в карате?

- К процессу тренировок надо подходить грамотно, чтобы приумножить здоровье. Естественно, на первоначальном этапе карате требует больших физических усилий, дети тратят время на силовую подготовку, чтобы заложить фундамент. Со временем, если ты уловишь суть карате, ты переходишь больше на внутреннюю работу, твоя техника и сила продолжают развиваться до преклонных лет, сохраняя скорость. Карате очень полезно для воспитания силы воли, ловкости, чувства дистанции, контроля над собой.

Если брать карате-кекусинкай, то мы не только защищаемся, но и нападаем и бьемся кулаками. У нас не ведется бой на очки. На базе карате мы можем работать с деревянными мечами. На соревнованиях все дети работают в защите, шлемах, жилетах. Если на улице на них нападет хулиган — они будут понимать, что такое настоящий бой. С хулиганом нужно биться не на очки. Единственное — мы не бьем руками по голове, но на факультативных занятиях мы и эти приемы изучаем. Как, например, биться с боксерами, как искать слабые места у соперника из других видов единоборств.

- С какого возраста лучше приводить детей?

- Я принимаю с трех лет. Но это не значит, что каждый ребенок в этом возрасте способен заниматься. В три года дети бывают разные: кто-то не может оторваться от мамы. Некоторые в три года с удовольствием бегают по залу, тренируются. Самое оптимальное время, когда ребенок может долго заниматься, не сильно уставать, — это 5 лет. Он уже сформированный, и на это уже можно наложить различные дисциплины тела и духа. Есть федерации, где дети дерутся уже с 5 лет. Говорят, что могут сделать ребенка сильным уже с детства. Я ставлю себя на место родителей, моему ребенку 5 лет, и я не хочу, чтобы его били по голове. Нужно сначала научить, как пользоваться этими навыками. У нас в федерации официальные соревнования начинаются только c 12 лет, поэтому мы готовимся к боям немного раньше.

- Когда детям сложно, они хотят бросить тренировки, о чем говорите с ними?

- Все из конкретных примеров, как сама прошла этот путь от начала и до конца. Необходимо каждую минуту учиться делать то, что у тебя не получается. Для этого и существуют тренировки. Только после кропотливых и упорных занятий придет результат. Главное – не торопить события и достигать всего постепенно.

Мы не рождаемся с этими навыками, а приобретаем их. Пока сто тысяч раз не отработаешь одно и то же движение — ничего не получится. Это навыки.

- Вы — женщина-тренер. Это как-то влияет на тренировочный процесс?

- Те, кто занимается уже 10 лет, воспринимают меня как близкого человека, на которого можно положиться в любом вопросе, даже не связанном с карате. Бывает, что ходим в кино просто так.

- Кстати, о кино. Благодаря Джеки Чану карате в России в 90-е годы стало очень популярным. Он привил любовь к единоборствам. Какое кино любите вы?

- Люблю фильмы "Кровавый спорт" с Жан-Клодом Ван Даммом, "Кулак ярости" с Брюсом Ли, "Малыш-каратист". Среди классики очень мне нравится великая картина Акиры Куросавы "Семь самураев", "Обреченный на одиночество" Сонни Чиба, а также "Крадущийся тигр, затаившийся дракон". С Джеки Чаном люблю ленту "Пьяный мастер". Сейчас популярности у таких картин, к сожалению, стало меньше. Вот вышел сериал "Молодежка", и все стали заниматься хоккеем. Прошел чемпионат мира — стали записываться на футбол. Для популяризации карате нужна помощь телевидения. Были в свое время Брюс Ли, Джеки Чан, Дольф Лундгрен, Жан-Клод Ван Дамм, Стивен Сигал, Чак Норрис, и народ шел смотреть фильмы с их участием.